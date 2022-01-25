ابتعد بايرن ميونيخ حامل اللقب مجددا بفارق 6 نقاط عن غريمه بوروسيا دورتموند بفوز مستحق على مضيفه الجريح هرتا برلين 4-1، فيما واصل وصيفه الموسم الماضي لايبزيغ صحوته بقيادة مدربه الجديد الإيطالي الأصل دومينيكو تيديسكو بتحقيقه فوزه الرابع تواليا على حساب ضيفه فولفسبورغ 2-0 في المرحلة 20 من الدوري الألماني.



بعد فوز دورتموند على مضيفه هوفنهايم 3-2، كان بايرن مطالبا بالعودة من العاصمة بانتصاره السادس عشر للموسم من أجل إحباط عزيمة الفريق الأصفر والأسود الذي عاد ليتخلف عن فريق المدرب يوليان ناغلسمان بفارق ست نقاط.



وفي المقابل، تجمد رصيد هرتا عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الخطر. واستحق بايرن تماما هذا الفوز بعد «سيطرتنا على المباراة طيلة 90 دقيقة» بحسب ما أفاد لاعبه يوزوا كيميتش، مضيفا «افتقدنا بعض الشيء الا الاتساق في مبارياتنا الأخيرة لكننا عدنا الى الطريق الصحيح بعد هذا الأداء». ولم يجد العملاق البافاري صعوبة تذكر في تحقيق فوزه الخامس تواليا على هرتا برلين بعدما أنهى الشوط الأول متقدما بهدفين، الأول في الدقيقة 25 برأسية للفرنسي كورنتان توليسو، والثاني في الدقيقة 44 لتوماس مولر إثر ركلة حرة نفذها يوزوا كيميتش.



وأتيحت لمولر فرصة مثالية من أجل توجيه الضربة القاضية لنادي العاصمة بعدما وصلته الكرة من غنابري، إلا أنه اصطدم بتألق شفولو (65). لكن شفولو لعب بعدها الدور الرئيس في القضاء على معنويات فريقه حين أخطأ في تمرير الكرة الى زميله المدافع لينوس غيختر، فخطفها لوروا سانيه وأودعها الشباك (74)، ثم أضاف غنابري الرابع في الدقيقة 79 بعد تمريرة من كيميتش. وقلص البديل الهولندي يورغن إيكيلنكامب الفارق لأصحاب الأرض (80).



وبات لايبزيغ ثاني أسرع فريق يصل الى المائة فوز في الدوري بعد بايرن ميونيخ (100 في 190 للأول وفي 185 للثاني)، وذلك بعدما واصل شق طريقه نحو المقدمة بقيادة مدربه الجديد تيديسكو من خلال الفوز على ضيفه فولفسبورغ 2-0.