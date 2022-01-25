حقق برشلونة فوزاً قاتلاً على مستضيفه ألافيس بهدف دون رد في المرحلة 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وبعد تعادل في المرحلة الماضية مع غرناطة (1-1) وخروج من ثمن نهائي مسابقة الكأس على يد بلباو 2-3 بعد التمديد، استعاد برشلونة والمدرب تشافي هرنانديز نغمة الانتصارات بفضل هدف قاتل سجله الهولندي فرنكي دي يونغ في الدقيقة 87 بعد تمريرة من الوافد الجديد فيران توريس، ليقود النادي الكاتالوني الى الفوز على مضيفه ألافيس 1-0.



وأعرب تشافي هيرنانديز عن سعادته بالفوز، وقال «لقد كلفنا المنافس الكثير، وحصدنا 3 نقاط حاسمة، والفريق كان يحتاج إلى هذا الانتصار ويستحقه».



وأضاف: «لقد تحسنا في الشوط الثاني، رغم مواجهة صعوبات في الاستحواذ، خاصة في الشوط الأول».



وتابع: «الفوز يعني الكثير من الثقة، وعلينا الاستمرار في الإيمان بما نقوم به».



وأردف: «كانت السيطرة لدينا، ولكن واجهنا صعوبة في فهم ماذا يتعين فعله في الهجوم لخلق موقف 2 ضد 1، ومتى نستغل المساحات». وواصل: «يجب مواصلة العمل، وحققنا انتصارا مهماً للغاية، واللاعبون يمرون بأوقات عصيبة».



وأتم: «نحن في المنافسة، وأصبحنا على بعد نقطة واحدة من المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، وستكون هذه الأيام مفيدة».



وبات برشلونة بانتصاره التاسع للموسم خامسا بفارق نقطة خلف أتلتيكو مدريد الرابع ومثلها أمام ريال سوسييداد، وبعدما حقق في مباراته الماضية فوزه الأول في سبع مراحل، عاد الى إهدار النقاط بتعادله على أرضه مع خيتافي من دون أهداف.



وفرط الفريق الباسكي الذي تصدر الترتيب لأسابيع عدة قبل أن تتراجع نتائجه، بفرصة اللحاق مجددا بأتلتيكو مدريد حامل اللقب وصاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال الموسم المقبل، وبات متخلفا بفارق نقطتين عن فريق العاصمة الفائز السبت على فالنسيا 3-2.