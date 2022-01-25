جدد تشلسي فوزه للمرة الرابعة هذا الموسم على جاره توتنهام بنتيجة 2-0 من بينهما هدف رائع للمغربي حكيم زياش.



وأعاد زياش تشلسي إلى سكة الانتصارات في الدوري بعد غيابه عنها لأربع مباريات ليلحق البلوز الخسارة الأولى بتوتنهام ضمن منافسات الدوري منذ تولي المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي المهام في أوائل نوفمبر الفائت.



وافتتح زياش المستبعد عن منتخب بلاده الذي يستعد لخوض الدور ثمن النهائي من كأس أمم إفريقيا في الكاميرون لأسباب انضباطية، التسجيل بتسديدة لولبية رائعة بيسراه من خارج المنطقة في أعلى الزاوية اليمنى مسجلا أحد أجمل أهداف الموسم في الدقيقة 47، فيما أحرز المدافع البرازيلي تياغو سيلفا الثاني من رأسية (55).



قال زياش «لعبنا جيدا من الدقيقة الاولى، سيطرنا وحصلوا على المرتدات ولكن لم تكن خطيرة على الإطلاق. خلقنا العديد من الفرص». وردا على سؤال عن مدى جمال هدفه قال مبتسما «أعتقد أنه كان 10 على 10».



وأشاد المدرب الألماني توماس توخل بزياش ردا على سؤال إذا ما كانت هذه أفضل مباراة للمغربي معه «نعم، ربما.. كانت مباراة جيدة جدا له من الدقيقة الاولى حتى الاخيرة. بذل جهدا وأخذ المخاطرة عند الحاجة ولعب بأمان عند الحاجة. إنه ربما أفضل مركز له في تشكيل 4-1-4-1 عند أقصى الطرف. عادة لا يكون لدينا هذا المركز في تشكيل 3-4-3 لذا هذا ساعده وارتقى الى المستوى وتحمل المسؤولية.. والتسديدة كانت رائعة».



وعانى تشلسي مؤخرا في الدوري بعد أن فشل في تحقيق أي انتصار في المباريات الأربع الاخيرة، مع خسارة ضد مان سيتي المتصدر وثلاثة تعادلات، آخرها في المرحلة السابقة ضد مضيفه برايتون (1-1).



أما توتنهام الذي مني بالخسارة الاولى في الدوري بعد سلسلة من تسع مباريات من دون هزيمة، دخل الى المواجهة على خلفية انتصار جنوني في المرحلة السابقة ضد مضيفه ليستر سيتي، بعد أن سجل له البديل الهولندي ستيفن بيرخفين هدفين في الدقيقتين الخامسة والسابعة من الوقت بدل الضائع ليقلب تأخره إلى فوز 3-2.



وكان تشلسي فاز على توتنهام في ثلاث مباريات هذا الموسم من دون أن يستقبل أي هدف، وأقصاه من نصف نهائي كأس الرابطة بفوزين 2-0 و1-0 في وقت سابق من الشهر الجاري، علما أنه أسقطه بثلاثية نظيفة في عقر داره في لقائهما الأول في الدوري.



وسيغيب تشلسي عن منافسات «البريمييرليغ» حتى فبراير بسبب فترة التوقف الشتوية ومن ثم انشغاله في كأس العالم للأندية في الإمارات.



في المقابل، فشل أرسنال في تعويض خيبة خروجه من كأس الرابطة، بتعادله مع بيرنلي الذي لم يلعب أي مباراة في الدوري منذ الثاني من الشهر الجاري بسبب فيروس كورونا ويملك أربع مباريات مؤجلة.



أما ليستر سيتي الطامح لتحقيق أحد المراكز الأوروبية، فتعرض لانتكاسة بعد أن تعادل 1-1 على أرضه بهدف متأخر لبرايتون من داني ويلبيك (82) بعد أن افتتح باتسون داكا من زمبابوي التسجيل مطلع الشوط الثاني لأصحاب الأرض (46).