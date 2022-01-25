كانت أمسية الأحد سوداء على المهاجم الدولي الفرنسي كريم بنزيمة ليس بسبب إضاعته ركلة جزاء لفريقه ريال مدريد ضد ضيفه إلتشي (2-2) في الدوري الإسباني لكرة القدم وإصابته وحسب، بل لأن منزله تعرض للسرقة خلال المباراة، بحسب ما أفادت مصادر في الشرطة. وقالت المصادر: «إن اللاعب علم بما حدث عندما عاد الى المنزل بعد المباراة واكتشف أنه تم العبث بكل شيء في المنزل»، مضيفين أنه لم يعرف حتى الآن ما سرق من المنزل. ووفقا لنتائج التحقيق الأولية، صعد اللصوص على السياج الخارجي ودخلوا المنزل عن طريق كسر الواجهـــة الزجاجية.