انتزع ميامي هيت صدارة المنطقة الشرقية بفوزه على ضيفه لوس أنجليس ليكرز 113-107 مستغلا الخسارتين المفاجئتين لبروكلين نتس وشيكاغو بولز أمام مضيفيهما مينيسوتا تمبروولفز 125-136 وأورلاندو ماجيك 95-114 تواليا، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.



وقاد جايسون تاتوم فريقه بوسطن سلتيكس إلى الفوز على مضيفه واشنطن ويزاردز 116-87 بتسجيله 51 نقطة، فيما واصل غولدن ستايت ووريرز صحوته بفوز صعب على ضيفه يوتا جاز 94-92.



واستعاد هيت توازنه عقب خسارته أمام أتلانتا هوكس السبت وحقق فوزه الـ30 في 47 مباراة هذا الموسم، مستغلا الخسارة السابعة عشرة لكل من بروكلين نتس وشيكاغو بولز، علما بأن هيت لعب مباراة أكثر من الأول ومباراتين أكثر من الثاني.



وعلى ملعب «تارغيت سنتر» وأمام 16475 متفرجا، أوقف مينيسوتا تمبروولفز صحوة بروكلين نتس وألحق به الخسارة الـ17 هذا الموسم والأولى بعد فوزين متتاليين عندما تغلب عليه 136-125. وفي الثالثة على ملعب «أمواي سنتر» وأمام 18846 متفرجا، مني شيكاغو بولز بخسارته الثانية تواليا عندما سقط أمام أورلاندو ماجيك 95-114، رغم 41 نقطة لنجمه ديمار ديروزان.