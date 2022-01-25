خسر الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثانيا عالميا، مجموعته الأولى في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في التنس، لكنه بلغ الدور ربع النهائي بصعوبة على غرار اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الرابع، فيما ودعت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية.



وبعد تخطيه الأميركي مكسيم كريسي 6-2 و7-6 (7-4) و6-7 (4-7) و7-5، قال مدفيديف، المرشح القوي لإحراز اللقب، بعد معركة دامت 3 ساعات و30 دقيقة «بدءا من المجموعة الأولى التي كسبتها بسهولة، ازدادت الأمور صعوبة. مباراة جهنمية!».



ويلتقي مدفيديف في ربع النهائي الكندي فيليكس-أوجيه-ألياسيم التاسع عالميا والذي تخطى عقبة العملاق الكرواتي المخضرم مارين تشيليتش 2-6 و7-6 (9-7) و6-2 و7-6 (7-4) في 3 ساعات و35 دقيقة.



وبعد مواجهة نارية من 5 مجموعات، قلب ستيفانوس تسيتسيباس، الباحث عن أول ألقابه الكبرى، تأخره أمام الأميركي تايلور فريتز الـ 20 عالميا وصاحب الإرسالات القوية، إلى فوز 4-6 و6-4 و4-6 و6-3 و6-4 في 3 ساعات و23 دقيقة.



سيواجه تسيتسيباس الإيطالي يانيك سينر الحادي عشر والفائز على أليكس دي مينور آخر الأستراليين في فردي الرجال 7-6 (7-3) و6-3 و6-4 في ساعتين و35 دقيقة.



ولدى السيدات، أقصيت سابالينكا، المصنفة ثانية عالميا، أمام الإستونية كانيبي (115 عالميا) 7-5 و2-6 و6-7 (7-10).



وتلتقي كانيبي (36 عاما) في أول ظهور لها في ربع نهائي البطولة الأسترالية مع الپولندية إيغا شفيونتيك المصنفة سابعة والفائزة على الرومانية سورانا كيرستيا 5-7 و6-3 و6-3، فيما ستنتظر سابالينكا مناسبة أخرى لإحراز أول ألقابها الكبرى.



وفكت الفرنسية المخضرمة أليزيه كورنيه نحسها مع دور الـ 16، في المشاركة الـ 63 لها في البطولات الكبرى، بفوزها على المصنفة أولى عالميا سابقا الرومانية سيمونا هاليب 6-4 و3-6 و6-4، في ظل درجة حرارة مرتفعة على ملعب رود ليفر أرينا (33 مئوية).



قالت كورنيه التي أطاحت بالمصنفة ثالثة عالميا الإسبانية غاربينيي موغوروسا من الدور الثاني «شعوري رائع، تلك المعركة مع سيمونا والحرارة المرتفعة.. بعد نصف ساعة كنا نهلك، وصمدنا لمدة ساعتين ونصف الساعة».



وأضافت كورنيه: «بعد 16 عاما في دورات المحترفات، لا أستسلم أبدا. حققت اليوم هذا الهدف الهام لي».



وكانت كورنيه (32 عاما) التي استهلت مشوارها في البطولات الكبرى عام 2005، قد بلغت الدور الرابع في 5 مناسبات سابقة خسرتها كلها.



وتحمل التايلندية تامارين تاناسوغارن الرقم القياسي لعدد المشاركات (45) قبل بلوغ ربع النهائي في ويمبلدون 2008.



وستلتقي في ربع النهائي الأميركية دانييل كولينز (27 عالميا) التي خاضت مباراة أطول أمام البلجيكية إليز مرتنس وتغلبت عليها 4-6 و6-4 و6-4 في ساعتين و51 دقيقة. قالت كولينز التي بلغت نصف النهائي في ملبورن عام 2019: «كانت مباراة صعبة جدا علي. خضت مباراة طويلة المرة الأخيرة، لذا تعين علي إجراء تعديلات كثيرة من الناحية التقنية كي أتمكن من التحرك بأريحية. كان تحديا كبيرا».