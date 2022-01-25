بيروت ـ ناجي شربل



بدأ منتخب لبنان لكرة القدم العد التنازلي لمباراتيه أمام كوريا الجنوبية والعراق في إياب المجموعة الأولى من تصفيات الدور الآسيوي الحاسم المؤهلة لمونديال قطر 2022، إذ انخرط المنتخب في معسكر في مجمع «جية مارينا» البحري في منطقة الجية الساحلية المؤدية الى الجنوب، بدءا من قبل ظهر أمس، استعدادا لمباراتيه أمام نظيريه الكوري الجنوبي والعراقي المقررتين في ملعب الرئيس رفيق الحريري البلدي في صيدا، الساعة الثانية بعد ظهر يومي الخميس 27 يناير والثلاثاء الأول من فبراير المقبل.



ويحتل منتخب لبنان المركز الرابع برصيد 5 نقاط في المجموعة الأولى خلف ايران وكوريا الجنوبية والإمارات، ويليه منتخبا العراق وسورية. ويتطلع إلى تعزيز موقعه للمنافسة على بطاقة تأهل لا تزال متاحة وان كانت من بوابة الملحق لصاحبي المركز الثالث في المجموعتين الآسيويتين.



واستدعى الجهاز الفني، بقيادة التشيكي ايفان هاشيك، 25 لاعبا لخوض التدريبات المقررة للاستحقاقين، وهم: الحراس مصطفى مطر، علي السبع، هادي مرتضى، أنطوان الدويهي، واللاعبون: نور منصور، قاسم الزين، ماهر صبرا، عباس عاصي، حسين زين، محمد زين العابدين طحان، جوان أومري، حسين الدر، جهاد أيوب، الشقيقان روبير وجورج ملكي، نادر مطر، وليد شور، مهدي زين، محمد علي الدهيني، حسن معتوق، محمد حيدر، حسن سعد «سوني»، محمد قدوح، فضل عنتر وهلال الحلوة.



وسيجري المنتخب تدريباته في ملعب البابلية، الذي كان اتحاد اللعبة أهل أرضيته من العشب الطبيعي لهذه الغاية.