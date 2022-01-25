عقدت الكويت والولايات المتحدة الأميركية اجتماع مجموعة عمل التعاون الدفاعي ضمن الجولة الخامسة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين الصديقين عبر تقنية الاتصال المرئي.



وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي إن وفد الجيش المشارك في الاجتماع ترأسه اللواء الركن فهد الطريجي في حين ترأس وفد وزارة الدفاع الأميركية نائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وأضافت الوزارة ان الجانبين أكدا عمق العلاقات الوطيدة بين البلدين التي بدأت منذ عقود من الزمن ولاتزال قائمة على أساس التعاون الثنائي المثمر في جميع المجالات وخصوصا في المجال العسكري.