بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة والدته، راجيا سموه له ولأسرته جميل الصبر.



وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة والدته.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية مماثلة.



إلى ذلك، استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.محمد الفارس.