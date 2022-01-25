أوقف جنود متمردون في بوركينا فاسو الرئيس روش مارك كريستيان كابوري أمس واعتقلوه في ثكنة للجيش غداة بدء تمرد في معسكرات في هذا البلد الذي يشهد أعمال عنف. وقال مصدران أمنيان إن «الرئيس كابوري ورئيس البرلمان والوزراء باتوا فعليا في أيدي الجنود» في ثكنة سانغولي لاميزانا في واغادوغو.



وأفادت وكالة فرانس برس بأن 10 جنود مقنعين وملثمين كانوا يتمركزون صباح امس أمام مقر إذاعة وتلفزيون بوركينا التي تبث برامج ترفيه.



وسمع إطلاق نار في وقت متأخر امس الأول قرب منزل الرئيس كابوري في العاصمة فيما أفاد شهود عيان بأنهم رأوا مروحية تحلق فوق المكان.



يأتي هذا التمرد فيما تشهد منطقة الساحل عدم استقرار متزايد بسبب هجمات المسلحين التي تشمل أيضا النيجر ومالي المجاورتين. هذا، وتخرج عدة تظاهرات غاضبة منذ أشهر في مدن بوركينا فاسو للتنديد بعجز السلطة عن التصدي لهجمات المسلحين المتكررة، ويتم تفريقها او حظرها عموما من قبل شرطة مكافحة الشغب.



وطوال امس الأول قدم متظاهرون دعمهم للمتمردين ونصبوا حواجز في عدة مناطق من العاصمة قبل ان تفرقهم الشرطة كما أفادت وكالة فرانس برس.



وحصل تمرد أيضا في كايا وواهيغويا في شمال بوركينا فاسو حيث تتركز غالبية هجمات المسلحين بحسب سكان ومصادر محلية. وأقرت الحكومة بحصول إطلاق نار في عدة ثكنات لكنها نفت «استيلاء الجيش على السلطة».



ومساء امس الأول أعلن الرئيس كابوري حظر تجول «حتى إشعار آخر» بين الثامنة مساء والخامسة والنصف فجرا وأعلنت الحكومة إغلاق المدارس لمدة يومين.



وقال عسكري من ثكنة سانغولي لاميزانا، رافضا كشف اسمه، في تسجيل صوتي حصلت عليه وكالة فرانس برس «نريد إمكانات متكيفة مع مكافحة» الإرهابيين و«زيادة عددنا» وكذلك «استبدال» كبار الضباط في الجيش الوطني.



وطالب من جانب آخر بتوفير «رعاية أفضل للجرحى» خلال الهجمات والمعارك مع الإرهابيين وكذلك لـ «عائلات الضحايا».



أكدت مطالب المتمردين مصادر عسكرية أخرى فيما جرت محادثات غير مثمرة بين ممثليهم ووزير الدفاع الجنرال بارتيليمي سيمبوريه بحسب ما أفاد مصدر حكومي.



ويضم معسكر سانغولي لاميزانا سجنا عسكريا يقضي فيه الجنرال جلبير دياندير، المساعد المقرب للرئيس المخلوع بليز كومباوري، عقوبة بالسجن 20 عاما على خلفية محاولة انقلاب عام 2015. كما أنه يخضع للمحاكمة على خلفية دوره المحتمل في اغتيال الزعيم الثوري للبلاد توماس سانكارا عام 1987، خلال انقلاب أوصل كومباوري إلى السلطة.



في الأثناء، نددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) امس بما وصفته بمحاولة انقلاب في بوركينا فاسو وقالت إنها تحمل العسكريين المسؤولية عن سلامة الرئيس كابوري.