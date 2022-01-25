في أول قراراته الوزارية، أصدر وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان قرارا بشأن تعديل تسمية (الطابوق الأبيض العازل) ليكون (الطابوق العازل) في خطوة من شأنها إلغاء احتكار احدى مواد البناء الاساسية المدعومة للمواطنين مما يدفع بخفض اسعارها وتنوع منتجاتها المعروضة بالسوق المحلي.



وبناء على هذا القرار الوزاري فإن المواطن الكويتي اليوم سيتاح له خيارات اقل سعرا وأكثر تنوعا على مستوى الطابوق المدعوم، علاوة على إمكانية دخول طابوق عازل مدعوم للسوق بمميزات اكثر وأسعار اقل نتيجة لازدياد العرض من هذا الطابوق، خاصة في ظل اتاحة المجال امام المصانع الوطنية الكويتية للدخول بمنتجاتها من الطابوق العازل للسوق.



ومن شأن هذا القرار الذي اتخذه وزير التجارة ان يكون بداية نحو اتخاذ قرارات تهدف إلى الحد من عمليات الاحتكار في مواد البناء، مع وجود خيارات اكثر من المواد المدعومة في ظل نشاط عمليات بناء المنازل والوحدات السكنية في المناطق الجديدة التي بدأ المواطنين بالمضي في تنفيذ اعمال تشييد منازلهم من المقبلين على طلب المواد الانشائية المدعومة بالفترة الحالية او في المستقبل القريب.