أعلنت مشرفة الحلقات النسائية بجمعية المنابر القرآنية منى الرشود عن بدء التسجيل في الدورة الربيعية التي تخصصها الجمعية للنساء والفتيات من سن 15 سنة فما فوق ضمن مشروع ( جنان القرآن ) الذي تقيمه الجمعية لحفظ القرآن بالمعاني والإتقان للنساء .



‏وأوضحت الرشود أن الدورة ستكون في الفترة من أول فبراير وحتى 20 أبريل المقبل مبينة أنها تشتمل على مجموعة من الحلقات القرآنية أهمها : حلقة تعاهدوه للمراجعة للخاتمات و حلقة أجزاء القرآن، وحلقة الإسناد وهي خاصة بالحافظات الراغبات في الحصول على اجازة قرآنية بسند متصل الى النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى حلقة جزء عم، وحلقة الحفظ الحر، وحلقة مخصصة لحفظ الزهراوين (سورتي البقرة وآل عمران)، بالإضافة الى حلقتي التجويد وتصحيح التلاوة.



ودعت الرشود الراغبات في الاستفادة من مميزات الدورة القرآنية الى المسارعة بالتسجيل لمحدودية المقاعد عبر الرقم المخصص للتسجيل من الساعة 4 إلى 7 مساءً 97113629 .



وشكرت الرشود الداعمين للمشاريع التي تعين على خدمة كتاب الله تعالى ونشر علومه من المحسنين والمتبرعين من الافراد والمؤسسات ووعدت بالمزيد من العطاءات والمشاريع القرآنية لكافة شرائح المجتمع.