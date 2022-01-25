أندية سعودية وإيرانية وإماراتية تسعى لاستضافة «الدوري الآسيوي»

الدوحة - فريد عبدالباقي



يدرس الجهاز الفني لمنتخب قطر الأول لكرة القدم بقيادة الإسباني فيليكس سانشيز خوض مباراة ودية أمام بلغاريا في 29 مارس المقبل، في إطار استعداداته المكثفة لبطولة كأس العالم قطر 2022.



ومن المقرر أن تقام المباراة الودية في العاصمة «صوفيا»، عقب خوض المباراة الودية الأولى أمام منتخب سلوفينيا في 25 مارس المقبل.



وينتظر أن يبدأ منتخب قطر تجمعه وتدريباته 20 مارس المقبل، عقب انتهاء منافسات مسابقة الدوري القطري يوم 11 مارس المقبل.



هذا، وأعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد القطري لكرة القدم عن رفض الاحتجاج الذي تقدم به النادي العربي على مشاركة لاعب نادي الوكرة محمد بن يطو في مباراة الفريقين بالجولة الـ 12 من الدوري القطري، وقررت لجنة الانضباط قبول الاحتجاج شكلا ورفضه موضوعا.



وأوضحت اللجنة أنه وبناء على كل التقارير المقدمة بخصوص الاحتجاج وتحول تطبيق «احتراز» اللاعب إلى اللون الأخضر قبل موعد المباراة فقد كانت مشاركة المحترف الجزائري لنادي الوكرة بن يطو صحيحة ولا يعد مخالفا للإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل دولة قطر ضد فيروس كورونا.



إلى ذلك، حقق أم صلال فوزا كاسحا على الشمال 6-0، في ختام مباريات الجولة الـ 16 من الدوري القطري، وبهذه النتيجة رفع فريق أم صلال رصيده إلى 25 نقطة، تجمد رصيد الشمال عند 13 نقطة.



كما نفض الجزائري ياسين براهيمي غبار توديع كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، بعدما قاد فريقه الريان لحصد نقطة ثمينة من الأهلي، حيث أدرك التعادل في الدقيقة 61، بعد أن تقدم الأهلي عن طريق الإسباني خوسيه بوزو في الدقيقة 23، ورفع الريان رصيده إلى 17 نقطة، في المركز السابع متفوقا على الأهلي بفارق الأهداف ليحتل المركز الثامن.



في حين استعاد الغرافة المركز الرابع بعد فوزه الثمين على قطر 3-2، وبذلك رفع الغرافة رصيده إلى 26 نقطة، فيما توقف رصيد قطر عند 16 نقطة في المركز التاسع.



من ناحية أخرى، أعلن نادي الخور إصابة حارسه بابا جبريل بكسر في عظمة الساعد بيده اليمنى ليحرم من جهوده في الجولات الخمس المتبقية من منافسات الدوري القطري، حيث أصيب بابا جبريل خلال لقاء فريقه الأخيرة أمام السيلية.



على صعيد آخر، أبدت أندية سعودية وإماراتية وإيرانية رغبتها في طلب استضافة مباريات دوري أبطال آسيا 2022، بالتنسيق المباشر مع الأندية المحلية المشاركة والراغبة في الاستضافة. وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تكرار تجربة إقامة منافسات النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا 2022 بنظام البطولة المجمعة في دولة واحدة. وأبلغ الاتحاد الآسيوي، الاتحادات المحلية أنه سيتم فتح الترشيح لاستضافة مجموعات دوري الأبطال لمنطقة غرب القارة بالتقدم لاستضافة.