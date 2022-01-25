أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة السورية أنه سيتم تخصيص موقع إلكتروني لتلقي طلبات الاعتراض من قبل الشرائح المستبعدة من الدعم لتتم دراستها وإعادة النظر بها.



ويحق لأي من الشرائح التي يتم استبعادها من الدعم الحكومي تقديم طلبات الاعتراض إن كان هناك أي تغيير على بياناتهم التي تم استبعادهم بموجبها، بحسب ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها في «فيسبوك» امس.



وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، أعلن عن توجه الحكومة لرفع الدعم عن شريحة معينة من أصحاب «البطاقة الذكية»، ممن هم قادرون على شراء احتياجاتهم بسعرها «الحر».



وأوضح سالم أن المستهدفين من إزالة الدعم عنهم بشكل رئيسي هم الشركاء في المستشفيات الخاصة، وأصحاب المدارس الخاصة، والمساهمون في «سوق دمشق للأوراق المالية»، والمسافرون الذين لم يدخلوا إلى سورية منذ نحو عام واحد.



وأضاف سالم أن هذه الفئات «يمكنها تأمين احتياجاتها» من المواد التموينية والمحروقات بسعرها «الحر»، مشيرا إلى توافر هذه المواد بالسعر «الحر».



وسيرفع دعم مادة البنزين عن أصحاب السيارات التي تتجاوز سعة محركها «1500 CC»، وسنة صنعها بعد عام 2008، باستثناء مالكي تلك السيارات المتقاعدين والموظفين والعسكريين، بحسب الوزير.



واعتبر سالم أن قضية إزالة الدعم عن أشخاص محددين، «لا تتعلق فقط بالظروف الاقتصادية للبلد»، وإنما بـ«تحقيق أكبر للعدالة ضمن سياسة ثابتة لا مجال للمساس بها»، مضيفا أن «الدعم يعني تقديم مساعدة لشخص لتأمين احتياجاته بشكل أفضل، والعدالة تقتضي أن يكون الدعم لذوي الدخل الأقل»، على حد قوله.



ووفقا لتصريح الوزير، هناك نحو 100 ألف متوفى لايزالون يحصلون على الدعم الحكومي.