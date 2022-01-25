القاهرة - مجدي عبدالرحمن



وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار د.حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.



جاء ذلك خلال الجلسة العامة، امس، بحضور وزير السياحة والآثار د.خالد العناني، ولفيف من الجهات ذات الشأن.



وأحال رئيس المجلس في 10 من نوفمبر الماضي إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الخطة والموازنة، الشؤون الدستورية والتشريعية، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.



وعقدت اللجنة المشتركة 13 اجتماعا، و4 جلسات استماع لمناقشة مشروع القانون المشار إليه.



ويهدف مشروع القانون إلى الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لقطاع السياحة بمختلف أنواعها، جاءت توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحي، فارتؤي إعداد مشروع قانون ينظم كل الأمور والإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كل الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية عن طريق وزارة السياحة فيما يطلق عليه «الشباك الواحد»، بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التي تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها.



كما يهدف مشروع القانون إلى تيسير الإجراءات وتحسين مستوى الأعمال في مصر بما يرفع من درجة تقييمها في التقارير الدولية، ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كل المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.



وجاء مشروع القانون بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام لمصر، وزيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، ومن أهم ما جاء به: (زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، وفض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأي جهات أخرى في الدولة، وتيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص، وتشجيع الاستثمار السياحي وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به في إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة).



ويسعى مشروع القانون أيضا إلى تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء، وتتمثل اختصاصاتها في تذليل جميع العقبات التي تعترض تيسير عمل النشاط السياحي، بالإضافة إلى التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحي، وبحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، بالإضافة إلى لجنة أخرى دائمة برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن العديد من الجهات ذات الصلة، على أن تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت السياحية، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها.