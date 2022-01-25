عاطف رمضان



اعتمد وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعضاء اللجنة الوزارية للنقل والمواصلات البرنامج الزمني للمرحلة التأسيسية للهيئة الخليجية للسكك الحديدية، وذلك خلال اجتماعهم الاستثنائي عبر تقنية الاتصال المرئي.



وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان إن ذلك جاء تنفيذا لقرار المجلس الأعلى في دورته الـ 42 في ديسمبر الماضي بالرياض المتضمن الموافقة على إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية.



وأفاد البيان بأن الاجتماع جاء برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي م.صالح الجاسر وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون د.نايف الحجرف.



وذكر أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الوثائق الخاصة بالهيئة الخليجية للسكك الحديدية والجدول الزمني لبدء عملها والاتفاق على الخطوات اللازمة خلال المرحلة التأسيسية والممتدة لـ 12 شهرا والموافقة على مهام واختصاصات وإجراءات العمل التفصيلية، وتوظيف الكوادر البشرية، وتجهيز المقر المؤقت للهيئة، وتمويل ميزانيتها.



ولفت البيان إلى أن الوزراء رفعوا خلال الاجتماع الشكر والتقدير لمقام المجلس الأعلى على صدور موافقته السامية بإنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية وتفويض لجنة وزراء النقل والمواصلات اتخاذ ما يلزم لبدء عملها.



وشارك في الاجتماع وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب م.علي الموسى الذي أكد أهمية الهيئة الخليجية للسكك الحديدية في إحداث نقلة نوعية لمنظومة النقل البري بدول مجلس التعاون، وتطوير سبل التعاون التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى اتخاذ الكويت الإجراءات الكفيلة بدفع تنفيذ هذا المشروع قدما إلى الأمام.