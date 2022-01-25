ضرورة البدء في تنفيذ المدن العمالية تمهيداً لنقل العمالة القاطنة في الجليب وغيرها من المناطق لتعديل التركيب السكانية

اجتمع محافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر العبدالله في مكتبه صباح أمس مع وكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف م.وليد الغانم، حيث تناول الاجتماع عدة مواضيع متعلقة بمشاريع التطوير الحالية والمستقبلية التي تقوم بتنفيذها وزارة الأشغال العامة داخل نطاق المحافظة، بالإضافة إلى مشاريع الصيانة الدورية التي تحتاجها طرق المحافظة.



وقد أكد الشيخ مشعل الجابر اهتمامه خلال الاجتماع بضرورة الإسراع في استكمال صيانة الطرق الداخلية وتعديلها بما يكفل ملاءمتها للاستخدام من قبل قاطني ومرتادي طرق محافظة الفروانية، حيث أوضح أن صلاحية الطرق من أهم أولويات المحافظة، والتي تحتاج إلى تكثيف الجهود والإسراع في معالجتها بما يسهم في انسيابية حركة المرور وسلامة مرتادي الطرق والمركبات. وطلب الجابر من م.الغانم تزويده بخطة صيانة طرق المحافظة، حتى يتسنى للمحافظة متابعتها ورفع العراقيل التي قد تسبب تأخير تنفيذها.



من جانب آخر، تطرق الجابر إلى المشاكل التي تعاني منها منطقة جليب الشيوخ والحلول الواجب تنفيذها بشكل مؤقت لتسيير أعمال المنطقة وحفظ الأمن فيها إلى أن يتم الانتهاء من وضع الحلول الجذرية لهذه المنطقة، مشددا على ضرورة البدء في تنفيذ المدن العمالية تمهيدا لنقل العمالة القاطنة بمنطقة جليب الشيوخ وغيرها من المناطق لتعديل التركيب السكانية في مناطق المحافظة، على أن يكون تصميم المناطق العمالية وفق أعلى المستويات العالمية بعد التنسيق مع وزارتي البلدية والمالية لهذا الصدد.



كما طالب الجابر بضرورة وجود مواقف للشاحنات والمركبات الثقيلة تلافيا للظاهرة السلبية التي تعاني منها مناطق المحافظة، والمتمثلة في وقوف الشاحنات فوق الأرصفة، الأمر الذي أدى إلى تلف الأرصفة والبنية التحتية لتلك المناطق علاوة على بشاعة المناظر غير الحضارية في تلك المناطق وأنه سيكون هناك تنسيق مكثف مع الجهات المعنية لوضع حلول جذرية لهذه المشكلة من خلال تخصيص مواقف خاصة لاستخدامات المركبات الثقيلة والشاحنات.



هذا، وتمت مناقشة المشاكل التي عانى منها مستشفى الفروانية نتيجة الأمطار التي اجتاحت البلاد مؤخرا وضرورة عمل التعديلات الهندسية لصرف مياه الأمطار حتى لا يتأثر المستشفى مستقبلا، الأمر الذي قد ينعكس سلبا على مستوى الخدمات الطبية المقدمة من المستشفى، وبهذا وجه الجابر إلى تشكيل فريق عمل من عدة جهات ذات الصلة لاستعجال وضع وتنفيذ حلول مشاكل مستشفى الفروانية الهندسية.



وفي ختام الاجتماع تقدم محافظ الفروانية بشكره الجزيل للمهندس وليد الغانم وكل العاملين بوزارة الأشغال على جهودهم في الأعمال المنوطة بهم، مؤكدا دعمه لهم في جميع احتياجاتهم داخل المحافظة تسهيلا لمهامهم وأعمالهم.