أعلنت الولايات المتحدة استعدادها لإجراء مفاوضات مباشرة «عاجلة» مع إيران حول برنامجها النووي بحسب «فرانس برس».



جاء ذلك بعدما قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن «الجانب الأميركي يبعث برسائل بطرق مختلفة مفادها أنه يبحث عن مستوى معين من المباحثات المباشرة مع إيران»، وذلك في تصريحات متلفزة خلال مؤتمر في مقر وزارة الخارجية في طهران.



وأضاف «حاليا إيران لا تتحدث مباشرة إلى الولايات المتحدة، لكن اذا بلغنا خلال المفاوضات نقطة يحتاج فيها إبرام اتفاق جيد مع ضمانات قوية، إلى مستوى معين من المباحثات مع الولايات المتحدة، لن نتجاهل ذلك في جدول عملنا».



وكانت إيران طرحت احتمال إجراء مباحثات مباشرة مع واشنطن في حال كانت ضرورية لإبرام تفاهم «جيد» معزز بضمانات خلال المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي.