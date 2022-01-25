أدت القاضية عائشة مالك القسم في اسلام آباد لتكون أول قاضية في المحكمة العليا في تاريخ باكستان.



وبهذه المناسبة كتب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على حسابه في تويتر «أريد أن أهنئ القاضية عائشة مالك أول امرأة في المحكمة العليا. أتمنى لها الأفضل».



واعتبرت المحامية والناشطة في مجال حقوق النساء نيغات داد في حديث لـ «فرانس برس» ان ذلك يعد «تقدم كبير. تجري صناعة التاريخ بالنسبة للنظام القضائي الباكستاني».



ودرست مالك في جامعة هارفارد في الولايات المتحدة، وعملت كقاضية في محكمة لاهور العليا في شرق باكستان خلال السنوات العشرين الأخيرة.



وشاركت في تطوير أعراف قضائية كانت لاتزال أبوية إلى حد بعيد في هذه الولاية من محافظة البنجاب التي الأكثر تعدادا للسكان في البلاد.



ويمكن أن يفتح تعيين عائشة مالك الطريق أمام نساء أخريات للوصول إلى المحكمة العليا المحافظة تاريخيا.



وقالت المحامية والناشطة في مجال حقوق النساء خديجة صديقي «لقد حطمت (عائشة مالك) كل حواجز النظام القضائي وهذا سيسمح لنساء أخريات بالتقدم».



وأضافت «آمل أن يؤدي ذلك إلى إصدار أحكام أكثر إنصافا للنساء في المستقبل».