عبدالكريم العبدالله

اعتمدت وزارة الصحة آلية للتكليف بالعمل الاضافي خارج اوقات الدوام الرسمي وصرف المكافآت المالية الخاصة به.

وجاء في الضوابط التي تنشرها "الانباء" انه في حالة طلب العمل خارج اوقات الدوام الرسمي في المرافق الصحية للوزارة ، يتم التدقيق والتوقيع على الكشوف المرسلة ، فضلا عن أن يكون التشغيل بعد الدوام الرسمي وفق حاجة العمل الفعلية وفي غير ايام اجازات الموظف المكلف وخارج اوقات حفاراتها في حال تكليفه بنظام الخفارة.

4 ساعات

وتضمنت الالية أن يكون التشغيل بحد أقصى 4 ساعات يوميا ولمدة 5 ايام في الاسبوع بالمستشفيات والمراكز التخصصية ، و 3 ساعات يوميا طوال الاسبوع بمراكز الرعاية الاولية.

وبينت الآلية انه في حالة طلب العمل خارج اوقات الدوام الرسمي للعمليات الكبرى والصغرى يتم عمل كشف منفرد.

وافادت الآلية انه يتم احتساب مبلغ التعويض استرشاداً بنظام صرف المكافآت وفقاً اقرار وزير الصحة رقم 95 لسنة 2009 على أن لا تتجاوز المكافآة اليومية التي تصرف للموظف في هذا المجال عن نصف المعدل اليومي المحتسب على اساس المرتب الشهري الشامل خلال ساعات الدوام الرسمي شهرياً.

وجاء في الآلية انه عند مخاطبة الوزارة بصرف مقابل تعويض يجب أن يُذكر ان الصرف ام للموظفين الموجودين على رأس عملهم ، وفي غير ايام ايام تمتعهم بإجازات ايا كان نوعها وغير حاصلين على تخفيف ساعات العمل وخارج أوقات الخفارات للموظفين المكلفين بنظام الخفارة خلال شهر الصرف والتابعين لمركز العمل، كما يُذكر بطلب الصرف رقم قرار التكليف وارفاق نسخه من الكشف الشهري على "فلاش ميموري".

وذكرت الآلية انه يتم تجميع كشوف العمل الإضافي "بالمستشفيات - العيادات المسائية - الادارات المركزية الخ.." على أن يكون كشوف الصرف مجمعه بكتاب صرف واحد، وارفاق نسخه من قرار التكليف بكشوف الصرف ، ولا يتم ادراج اي موظفين في الكشوف دون تكليف.

فصل الموظفين

وشددت الآلية على فصل الموظفين المكلفين المستعان بخدماتهم في كشوف صرف منفصلة ، كما انه لا يجوز تكليف العاملين بنظام النوبة بالعمل الاضافي طبقاً لقرارات مجلس الخدمة المدنية.

خارج مركز العمل

واكدت الالية انه لا يجوز ايضا تكليف أي موظف بالعمل الإضافي خارج مركز عمله بدون اخذ موافقة مسبقة من قبل المسؤولين التابعين لمركز عمله الاصلي.