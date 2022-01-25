مجلس الأمة يوافق بالمداولة الثانية على قانون زيادة رأسمال بنك الائتمان بمقدار 300 مليون دينار للمساهمة في حل القضية الإسكانية ويحيله للحكومة

مبارك العرو : هذه خطوة جديدة في طريق التعاون بين الحكومة والمجلس وهذا القانون سيساهم في توزيع 11 ألف وحدة سكنية على المواطنين

وزير التجارة: هناك رصد أسبوعي للأسعار في السوق ونحن محتاطون من أجل ذلك

وزير التجارة: هناك رصد أسبوعي للأسعار في السوق ونحن محتاطون من أجل ذلك فرز الديحاني: الطلبات الإسكانية ستصل إلى 160 ألف طلب وهذه مشكلة يجب حلها رغم تقديرنا للجهود المبذولة

مساعد العارضي: جلسة اليوم وإن وفرت حلاً مؤقتاً للقضية الإسكانية لكن متى يتم توفير سيولة لباقي المشاريع؟

بدر الملا : ستتوفر السيولة لتمويل القروض الإسكانية لكن على وزير التجارة مراقبة أسعار مواد البناء حتى يحقق القانون نتيجة

مهلهل المضف: هل هذا هو الدور الحقيقي للمجلس أم أن الحكومة هي المسؤولة عن توفير السكن للمواطنين؟

محمد الحويلة: الحصول على بيت سكني أصبح حلم كل أسرة كويتية التي تنتظر حوالي 20 عاماً في ظل توفر الأموال اللازمة لحل القضية

خليل الصالح: رواتب المواطنين تذهب لدفع الإيجارات وأموال الكويت توزع في الخارج..وفي الدول الأخرى عندما يتزوج الشاب يحصل على بيته مباشرة

عبدالله الطريجي: أقول لوزير المالية الإصلاحي ماذا فعل بنك الائتمان منذ أكثر من 10 سنوات وماذا قدم للمواطنين؟

عبدالله المضف: القضية الإسكانية "محورية"..ومع أننا نملك الموارد المالية إلا أن 20 في المئة فقط من مساحة الدولة "مستغلة"

مهند الساير: نحن نلوم الحكومة على وجود مشكلة إسكانية والتي لن تحل بإقرار قانون واحد فقط

فارس العتيبي: القضية الإسكانية تهم جميع المواطنين لكن للأسف الحكومة غير جادة في حلها

أحمد مطيع: في الإمارات وقطر المواطن يسجل طلبه اليوم يحصل على سكنه غداً ونحن لدينا أكثر من 100 ألف طلب

مبارك الحجرف: الوزير يقول إن هذا حلاً مؤقتاً والقضية تؤرق كل مواطن.. ألا توجد صناديق أخرى لتمويل حل القضية الإسكانية غير صندوق التنمية

حمد المطر : ما يحدث في الجلسة اليوم إنجاز واضح رغم أن الحل ليس نهائياً لكن هناك أكثر من 100 ألف مواطن سيفرحون

بدر الحميدي: اقترحتُ على الحكومة حلاً بطرح 33 ألف قسيمة للبيع توفر ما يعادل 2 مليار دينار

عبدالكريم الكندري: عند القضية الإسكانية تقف الحكومة وتبدأ بالمفاصلة مع أن الكويت ساهمت بأموالها في كافة المحافل الدولية

شعيب المويزري: في عام 2012 استلمتُ وزارة الاسكان ووفرت 109 آلاف قسيمة وبعد خروجي من الوزارة عادت الأمور إلى سابقها

أسامة الشاهين: هذا حل تم ابتكاره من خلال صندوق التنمية لإنهاء معاناة حوالي 100 ألف مواطن سيغادرون الشقق المؤجرة إلى منازلهم

مشادة كلامية بين حمدان العازمي وفايز الجمهور يرفع على أثرها الرئيس الجلسة مؤقتاً

فايز الجمهور: لا يوجد ربط بين الاستجواب والقضية الإسكانية..ونحن نعمل حتى في العطل لحل الموضوع وهذه ذمة وأمانة نقوم بها

- قدّمنا قانوناً لزيادة رأسمال بنك الائتمان 750 مليون دينار والوزير وافق على 300 مليون ولا توجد صفقات وقطار حل القضية الإسكانية ركب السكة وأول الحلول في المطلاع وجنوب خيطان

حمدان العازمي: نستغرب ربط القضية الإسكانية بالاستجواب ونستغرب هذا الحماس الحكومي لحل قضية مضى عليها 30 عاماً

حسن جوهر : هذه حلول مؤقته للقضية لا تعطي طمأنينة للمواطنين ولا تغطي حتى 30 في المئة من الطلبات

سعدون حماد : نحن بحاجة إلى حل جذري للقضية ونحتاج لسيولة تغطي 9306 قسائم واتفقنا مع المواطنين على تحمّل تكاليف إزالة الأنقاض في جنوب خيطان

أسامة المناور : حل القضية الإسكانية من مسؤوليات السلطة التنفيذية.. وصندوق التنمية لديه 3 مليارات دينار قادرة على حل القضية

مرزوق الخليفة: المشكلة الإسكانية تؤرق المواطنين على مدى عقدين من الزمن والحكومة غير مهتمة تحضر جلسات وتغيب عن أخرى

وزير المالية: الحل الأمثل للقضية الإسكانية هو من خلال قوانين المطور العقاري والتمويل العقاري وتحرير الأراضي وهذه قوانين سنعدّلها ونقدمها

-إجمالي السيولة المتوافرة 869 مليون دينار وإجمالي الالتزامات 692 مليون دينار للمواطنين الذين وقّعوا عقوداً مع بنك الائتمان

-عدد المواطنين الذين تم تمويل طلباتهم في المطلاع 9002 وفي جنوب عبدالله المبارك 326 مواطناً

-بنك الائتمان بحاجة إلى مليار و 450 مليون دينار لتمويل بناء 20734 قسيمة للمواطنين

-مبلغ الـ 800 مليون دينار سيكفي لتمويل بناء 11428 قسيمة للمواطنين فقط

-في حال الموافقة على إصدار السندات بمبلغ مليار دينار سيتم توفير مبلغ لتمويل 14285 قسيمة

اللجنة الإسكانية تقدّم عرضاً مرئياً في القاعة عن تقريرها المتضمن الإسراع في تنفيذ المدن الإسكانية الجديدة وتنظيم سوق العقار وكسر الاحتكار وزيادة المعروض واستدامة الرعاية السكنية

- نعمل على إزالة المعوقات من جميع المناطق واستطعنا خلال 6 أشهر إزالة معوقات جنوب سعد العبدالله ونواجه مشكلة في المطلاع وجنوب خيطان متمثلة بعدم وجود السيولة

- هناك مدن إسكانية تحتاج إلى نحو مليارين ونصف المليار من الميزانية ومع تزايد أعداد الطلبات والمستحقين ستكون هناك صعبوية في استمرار الرعاية السكنية

-الحكومة قدّمت قانوني المطور العقاري والرهن العقاري ونحن بحاجة لحلول خارج الصندوق

-الكرة الآن في ملعب القطاع الخاص ولن نقبل أن يكون المواطن "رهينة"

-قمنا بصياغة حلول جذرية للقضية وهناك 3 أطراف تتعلق بالمشكلة هي المواطن والقطاع الخاص والجانب الحكومي المعني بالأمر

- طلبنا زيادة رأسمال بنك الائتمان بمقدار 750 مليون دينار والحكومة وافقت فقط على 300 مليون وسجلنا في اللجنة تحفظنا على ذلك

-وزير المالية أبلغنا أمس أنه تمت إعادة جدولة مبلغ الـ 500 مليون الموجودة لدى البنك.. وبإقرار القانون يصبح لدى بنك الائتمان 850 مليون دينار لحل القضية

-زيادة رأسمال بنك الائتمان ستغطي 9 مناطق جديدة منها جنوب خيطان و 5 ضواحي جديدة في مدينة المطلاع السكنية

-لا توجد علاقة بين قانون الدين العام وقانون زيادة رأسمال بنك الائتمان فالزيادة في رأسمال البنك ستؤخذ من احتياطي صندوق التنمية

-الجهات الرسمية ستتحرك خلال أسابيع قليلة من بعد إقرار القانون لتوزيع أذونات البناء ونقول للأهالي مبروك عليكم ذلك

-مع توزيع أذونات البناء على المواطنين نحتاج من وزير التجارة محاربة ارتفاع الأسعار في مواد البناء ومراقبة هذا الأمر