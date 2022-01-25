الاء خليفة

بارك رئيس مجلس ادارة جمعية النزاهة الوطنية الكويتية المحامي محمد ذعار العتيبي لحضرة صاحب السمو امير البلاد وسمو ولي عهده الامين ولسمو رئيس مجلس الوزراء وللحكومة والشعب والجميع تقدم دولة الكويت في مؤشر مدركات الفساد للعام 2021.

وقال العتيبي ان هذا التقدم يأتي ضمن الخطوات التي تقوم بها حكومة دولة الكويت من إصلاحات وتطوير لأجهزة الدولة وتشريعاتها للمزيد من محاربة الفساد ، وهذا يأتي بفضل الله ثم فضل القيادة العليا للبلاد التي تعمل دائما من اجل بقاء دولة المؤسسات والقانون والتي انتهجت هذا النهج منذ تأسيسها واستمر هذا النهج نهجا للاصلاح جيلا بعد جيل شعاره كويت الخير وكويت النزاهة.

وقال العتيبي ان جمعية النزاهة الوطنية تعرب عن سعادتها لهذا التقدم والذي كان للجمعية موقف من مخاطبات وايصال الصورة الصحيحة لبعض الملاحظات التي تكتب عن دولتنا خارجيا والذي يأتي من ضمن اهداف اشهار الجمعية وهو التصدي لسمعة الكويت خارجيا.

وبين ان الجمعية تدعم كافة الخطوات الاصلاحية التي تقوم بها الحكومة نحو محاربة الفساد وكذلك تعدل وتنتقد اي صورة قد تضر وتعيق عملية الاصلاح وتقدم الاقتراحات والخطوات العملية تجاه ذلك.