أكد جاسم يعقوب لاعب منتخبنا الوطني ونادي القادسية السابق، على ان الخطة الاستراتيجية للاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم التي دشنت تحت عنوان "مواهبنا في مدارسنا" تمثل بارقة الامل في استعادة الرياضة الكويتية لمكانتها الرياضية الدولية مرة اخري بوجود اجيال متعاقبة تستطيع تحقيق الانجازات الدولية، كون الرياضة المدرسية هو نواة تطور الرياضة ونهضتها خلال الفترة الماضية والتي شهدت على تأهل منتخبنا لمونديال 82 .

وطالب كافة الجهات المسؤولة بالدولة بدعم المشروع متمثلة في الحكومة وكافة وزارت الدولة وفي مقدمتهم وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وزارة الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للرياضة ليكون البداية الحقيقة لتطوير رياضتنا، خاصة ان الخطوات التي تمت حتى الان تبشر بالخير ودافع قوي لعودة الرياضة المدرسية بعيد غياب طويل، وفي الوقت نفسه ، وبين ان اولياء الامور عليهم عامل كبير في دعم وحث ابنائهم على ممارسة الرياضة خلال فترة الدارسة والمشاركة في هذا المشروع الوطني.

وقال يعقوب: البيئة المدرسية دائما الداعمة لكافة المجاملات وخاصة المجال الرياضي الذي انتمي له وحققت انجازات مدرسية مارست كرة السلة في المرحلة المتوسطة وكرة الطائرة في ثانوية كيفان وايضا كرة القدم التي ساهمت في انضمامي لنادي القادسية ومن ثم الانضمام للمنتخبات الوطنية فالرياضة المدرسية لها الفضل على كثير من اللاعبين في ابراز نجوميتهم.

واضاف قائلا: الامر الذي كان يسعدنا ايام الدراسة عقب تحقيق انجاز او انتصار باسم المدرسة هو وقوفنا في طابور الصباح في اليوم التالي لنتلقى التحية من زملائنا في المدرسة هذا الشيء كان له الاثر الايجابي في رفع معنويتنا ويجعلنا نواصل التفوق الرياضي لنتلقى التحية مرة اخرى.

وابدى استعداده للمشاركة في المهرجانات الختامية لكافة الالعاب في تتويج الفائزين والمتفوقين رياضيا من باب دعم المشروع.