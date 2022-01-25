افتتحت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، وشركة أكوا باور (سعودية) بولاية عبري أكبر مشروع للطاقة المتجددة في سلطنة عمان، وهو مشروع عبري للطاقة الشمسية بتكلفة 155 مليون ريال عماني (حوالي 400 مليون دولار أمريكي) وبسعة 500 ميجاواط ، بحسب بيان للشركة .

وذكر البيان أن المشروع يقع بولاية عبري - تبعد عن العاصمة مسقط 275 كلم- ويقام على مساحة 13 مليون متر مربع ويستخدم حوالي مليون و 500 ألف لوح شمسي ثنائي الوجه وما يزيد على سبعة آلاف كيلو متر من الكابلات.

وأضاف البيان أن المشروع يمثل شراكة بين القطاعين العام والخاص، وبشراكة بين الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه (إحدى شركات مجموعة نماء) وشركة "أكواباور" السعودي، وشركاء آخرين، وأقيم حفل افتتاح المشروع برعاية وزير الداخلية العماني حمود بن فيصل البوسعيدي وبحضور وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه يعقوب الكيومي، إن نجاح المشروع سيكون نقطة تحول لانطلاق مشروعات مماثلة أخرى في مجال الطاقة المتجددة.

وأشار الكيومي إلى أن الشركة تقوم حاليا بتطوير محطتين لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في محافظة الداخلية بطاقة إجمالية تبلغ 1000 ميجاوات إضافة إلى مشروعات لطاقة الرياح في محافظتي جنوب الشرقية والوسطى.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور محمد أبو نيان " سعداء بافتتاح هذا المشروع الضخم الذي يعد من أكبر المشروعات التي يتم التحكم فيها بالروبوت في العالم".

وأكد أن المشروع سيتمكن في ذروة قدرته الإنتاجية من توليد الطاقة الكافية لما يقرب من 50 ألف منزل لتزويدها بالكهرباء، وسيسهم في تخفيف 340 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا.

وأوضح أبو نيان أن المشروع سيعمل على توفير الطاقة النظيفة بكفاءة لشبكة الكهرباء الرئيسية ليسهم في توفير قيمة اجتماعية واقتصادية ملموسة، بالإضافة إلى مراعاة المحتوى المحلي وإشراك بعض الشركات المحلية الناشئة في إطار سلسلة الإمداد اللازمة للمشروع.

وأكد أبو نيان أن تكلفة المشروع أكثر من 350 مليون دولار وأن الشركة السعودية (أكوا باور) تعمل في السلطنة منذ عام 2011، كما أن هذا المشروع هو الثامن لها في السلطنة من مشاريع الطاقة، وأن جملة استثماراتها في السلطنة حتى الآن حوالي 2.6 مليار دولار.

وتعد مجموعة نماء، هي "شركة الكهرباء القابضة وتضم 12 شركة حكومية في قطاع خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.