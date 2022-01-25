كشفت الفنانة دينا الشربيني عن شخصيتها في فيلم "حامل اللقب"، المقرر عرضه الشهر المقبل، مشيرة إلى أنها تجسد دور "مسك" وهي دكتورة نسا تحلم بالخلفة .

وقالت دينا الشربيني - في منشور ترويجي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (انستجرام) إن "مسك دكتورة نسا بنوتة قوي في نفسها وحلمها الوحيد هو الخلفة".

وأشارت إلى طرح الفيلم في جميع دور العرض يوم 2 فبراير المقبل.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى مشوق، حيث يجسد الفنان هشام ماجد شخصية "لاعب كرة قدم"، فيما تقدم الفنانة دينا الشربينى دور زوجته.

وكانت دينا الشربيني روجت للفيلم بطرح إعلانه الدعائي الذي احتوى على مشاهد مضحكة حيث تحدث بين الزوجين مفارقات كوميدية طوال العمل خاصة مع تأخرهما في الخلفة ولكن تحدث مفاجأة مدوية للبطل وتتوالى معها الاحداث .

ويعتبر ( حامل اللقب) أول فيلم يظهر فيه هشام ماجد بدون صديقه "شيكو" خاصة بعد شهرتهما في الأعمال التي قدمها الثنائي معا.

ويشارك في بطولة الفيلم محمد سلام ، وأحمد فتحي ، ودنيا ماهر ، ومحمد ثروت وليلى عز العرب، تأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل وإخراج هشام فتحي.