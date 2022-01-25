يفاضل فريق برشلونة الإسباني، بين أربعة لاعبين دوليين لتعزيز فريقه الأول لكرة القدم، قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية الشهر الجاري.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن المدير الفني لفريق نادي برشلونة تشافي هيرنانديز، يبحث عن تدعيم مركز الظهير الأيسر قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية الجارية، مع وضع أكثر من لاعب على راداره.

وأضافت أن الأولوية تبقى لتاليافيكيو لاعب فريق أياكس أمستردام الهولندي، بالإضافة لزميله نصير مزراوي، لكن يبدو أن الأخير من الصعب ضمه إلا في الصيف عندما ينتهي عقده في ظل مرض وكيله مينو رايولا وتواجده في العناية المركزة.

وبجانب ثنائي أياكس، هناك أليكس تيليس لاعب مانشستر يونايتد الذي لم يشارك كثيرًا، وظهر في 9 مباريات رسمية فقط، لذا ربما يتمكن النادي الكتالوني من إقناع نظيره الإنجليزي، مع بقاء عامين في عقد اللاعب البرازيلي، ووكيله هو بيني زهافي وعلاقته جيدة للغاية مع لابورتا رئيس برشلونة.

وأخيرًا، أليكس ساندرو الظهير الأيسر لنادي يوفنتوس الإيطالي، ويبلغ سعره 12 مليون يورو وينتهي عقده في صيف 2023 وحتى الآن لم يتوصل لاتفاق مع النادي الإيطالي للتجديد.