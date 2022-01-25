باع الفنان الأميركي الأسطوري بوب ديلان حقوق كامل مجموعاته الموسيقية المسجلة إلى "سوني"، على ما أعلنت الاثنين المجموعة العملاقة في مجال الموسيقى، في أحدث حلقات سلسلة صفقات بيع لحقوق المجموعات الموسيقية استحالت أصولاً ثمينة في زمن البث التدفقي.

ويعود الاتفاق إلى تموز/يوليو الفائت ولم يُعلن سوى الاثنين، وهو يتناول 39 مجموعة موسيقية أُنتجت على مدى حوالى ستة عقود لمغني موسيقى الفولك والكانتري، الحائز جائزة نوبل للآداب سنة 2016، منذ أول ألبوم يحمل اسمه سنة 1962 والذي مُني بالفشل، إلى "راف أند رودي وايز" سنة 2020.

وأبعد من أغنيات ضاربة مثل "لايك إيه رولينغ ستون" و"تانغلد آب إن بلو" و"جاست لايك إيه وومان"، تغطي العملية أيضا حقوق "الإصدارات المستقبلية الجديدة" لأغنيات الفنان البالغ 80 عاما، وفق بيان لمجموعة "سوني ميوزيك إنترتاينمنت" (اس ام إي).

ولم تعلن قيمة الصفقة، غير أن مواقع متخصصة في القطاع الموسيقي، مثل "بيلبورد" و"فراييتي"، قدّرتها بأكثر من 200 مليون دولار.

وكان بوب ديلان، الأسطورة الموسيقية الحية وكاتب نصوص ملتزمة ضد الظلم الاجتماعي والحرب والعنصرية والعبودية، قد طبع القطاع الموسيقي نهاية 2020 من خلال تخليه عن مجمل حقوقه كمؤلف (وهي مختلفة عن حقوق التسجيل المباعة إلى "سوني")، إلى مجموعة عملاقة أخرى هي "يونيفرسال"، في صفقة قُدرت قيمتها حينها بـ300 مليون دولار.

وفيما تتيح حقوق المؤلف تقاضي إيرادات مالية عن بث أي عمل على الإذاعات أو عبر خدمات البث التدفقي وعلى مبيعات الألبومات أو استخدامها في فيلم أو إعلان، يبقى لحائزي حقوق التسجيل الحق في أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون إعادة إصدار نسخ مقبلة.