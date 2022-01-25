أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في الأردن، أن تطبيق التعريفة الكهربائية الجديدة سيبدأ اعتبارا من الأول من شهر نيسان/أبريل المقبل بحسب القرار المعلن من الحكومة في شهر آب/أغسطس الماضي.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي، أوردته وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) إن "العمل ما زال جاريا بالتعرفة الكهربائية المعمول بها منذ سنوات، وأن أي ارتفاع في قيم فواتير الكهرباء ناجم عن زيادة الاستهلاك بسبب الظروف الجوية الراهنة".

وأكدت الهيئة أنها تتابع التزام شركات الكهرباء بمواعيد قراءة العدادات وفقا للتعليمات المعتمدة من الهيئة، والتحقق من ذلك من خلال كوادر الهيئة والحملات الرقابية التي تنفذها على شركات الكهرباء.

وكان رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حسين اللبون اعلن في 15 آب/ أغسطس الماضي أنّ فاتورة الكهرباء في التعرفة الجديدة ستنخفض أو لن تتأثر لحوالي 93% من مشتركي القطاع المنزلي من الأردنيين، وهم الذين يستهلكون أقل من 600 كيلو واط ساعة شهرياً (وقيمة فواتيرهم أقل من 50 ديناراً).

وأشار إلى أنه سيتمّ بموجب التعرفة الكهربائية الجديدة تخفيض التعرفة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية كالقطاعات التجارية والصناعية، والفندقية، والزراعية والمستشفيات، مما سيكون له أثر اقتصادي تحفيزي كبير على أنشطة هذه القطاعات التي تشكّل فاتورة الطاقة احد أهم التحديات لأعمالها بسبب حجم كلف الطاقة الكبير عليها.

ووفق اللبون، تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة لتنظيم التعرفة الكهربائية من خلال توجيه دعم التعرفة الكهربائية للمشتركين الأردنيين وإزالة التشوّهات في التعرفة الحالية وزيادة الشفافية وتبسيط الفواتير لتسهيل فهمها من قبل المشتركين، في حين تشمل الخطة أيضاً تنفيذ مطالب القطاعات الاقتصادية الحيوية بتخفيض كلف الطاقة الكهربائية لزيادة تنافسيتها وتحفيز قدرتها على تحقيق النمو المستدام.