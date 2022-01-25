أعلنت شركة الخدمات النفطية الأمريكية العملاقة هاليبرتون العودة إلى تحقيق أرباح خلال الربع الأخير من العام الماضي بفضل زيادة الإيرادات وتراجع وتيرة خفض قيمة الأصول. كما حققت الشركة إيرادات وأرباحا تفوق توقعات المحللين.

بلغت أرباح الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي 824 مليون دولار بما يعادل 92ر0 دولار للسهم الواحد، مقابل خسائر قدرها 235 مليون دولار بما يعادل 27ر0 دولار للسهم الواحد خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت أرباح الشركة بعد استبعاد البنود غير المتكررة خلال الربع الأخير من العام الماضي 320 مليون دولار بما يعادل 36ر0 دولار للسهم الواحد، مقابل أرباح قدرها 160 مليون دولار بما يعادل 18ر0 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.

في الوقت نفسه تعتزم الشركة صرف توزيعات نقدية ربع سنوية بمعدل 12ر0 دولار للسهم الواحد يوم 23 آذار/مارس المقبل لحملة الأسهم حتى يوم 2 آذار/مارس المقبل.

وبلغ إجمالي أرباح تشغيل الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي 550 مليون دولار مقابل خسائر تشغيل قدرها 96 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وبفضل الطلب القوي على الخدمات النفطية، حققت هاليبرتون إيرادات قدرها 27ر4 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي مقابل 23ر3 مليار دولار خلال الفترة نفسها قبل عام.