وعد رئيس بلدية نيويورك الجديد إريك أدامز بتخليص المدينة من الأسلحة النارية عبر نشر عناصر شرطة بلباس مدني في الشوارع بعد سلسلة أعمال عنف خلال الأيام الأخيرة قتل فيها شرطي.

وقال رئيس البلدية الأميركي الإفريقي الذي كان شرطيا سابقا في إعلام لتدابير أمنية جديدة "العنف بوساطة الأسلحة النارية هو أزمة عامة تهدد كل زاوية في المدينة".

وأضاف أدامز المنتمي الى الحزب الديموقراطي "الأمن العام أولوية في إدارتي، ولذلك سنزيل الأسلحة النارية من شوارعنا، ونحمي السكان ونخلق مدينة آمنة مزدهرة وعادلة لكل النيويوركيين".

وفاز أدامز برئاسة بلدية نيويورك بناء على برنامج انتخابي يركز على إرساء الأمن والعدالة الاجتماعية والاقتصادية.

وشهدت نيويورك أخيرا سلسلة حوادث عنف.

وتنص الخطة التي أعلنها على إعادة دوريات عناصر الشرطة بلباس مدني التي كانت توقفت بعد مقتل الأميركي الإفريقي جورج فلويد على يد شرطي في مينيابوليس.

ووجهت اتهامات الى عناصر تلك الدوريات بأنهم متشددون مع السود أو الأميركيين من أصل إسباني الذين يشتبهون بأنهم يحملون سلاحا.

ولم تعد حوادث العنف في نيويورك بالمعدل الذي كانت عليه قبل ثلاثين عاما، لكنها عادت الى الارتفاع قليلا في العام 2021 (+4,3 في المئة بالنسبة الى 2020 التي كانت سجلت ايضا ارتفاعا عن 2019)، لا سيما بسبب ازمة كوفيد.