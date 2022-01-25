قررت الحكومة الألمانية الإبقاء على الإجراءات المفرضة حاليا لاحتواء الجائحة وعدم تخفيفعها وذلك بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا، الأمر الذي يعني أنه لن تكون هناك زيادة في عدد مشجعي مباريات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) والرياضات الاحترافية الأخرى.

ومع ذلك، قالت الحكومة الاتحادية ورؤساء وزارات الولايات الـ16 أنهم يخططون للاتفاق على لائحة موحدة في مختلف أنحاء البلاد للأحداث الكبرى بحلول 9 شباط/فبراير المقبل، قبل أسبوع من الجولة الثانية من المحادثات المتعلقة بإجراءات فيروس كورونا، وذلك وفقا لورقة نشرت عقب اجتماع جمع بين المستشار الألماني أولاف شولتس ورؤساء وزارات الولايات.

وحتى الآن، هناك حد أقصى مختلف لدخول الجماهير، بينما في ولايات بافاريا ومكلنبورج فوربومرن وتورينجن يسمح بدخول الجماهير للملاعب.