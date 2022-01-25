قالت وكالة حكومية إن السفر على الطرق البرية في الولايات المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني تجاوز مستويات ما قبل الجائحة إذ ارتفع 12.3 في المئة مقارنة بالشهر نفسه في 2020، مع عودة المزيد من الأمريكيين إلى مكاتبهم واستئنافهم الرحلات الترفيهية.

وقالت الإدارة الاتحادية للطرق السريعة إن قائدي المركبات قطعوا 267.5 مليار ميل في نوفمبر تشرين الثاني، بزيادة قدرها 29.2 مليار ميل عن الشهر نفسه في 2020، متجاوزين المستوى المسجل في نوفمبر تشرين الثاني 2019 البالغ 260.3 مليار ميل.

وعلى مدار الأحد عشر شهرا الأولى في 2021 ارتفع السفر على الطرق البرية 11.2 بالمئة، أو 298.1 مليار ميل، إلى 2.96 تريليون ميل.