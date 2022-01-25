قال مجلس السياحة في سنغافورة في بيان اليوم الثلاثاء إن أعداد السائحين انخفض إلى 330 ألف شخص عام 2021، مقارنة بـ 7ر2 مليون خلال عام 2020، عندما جاء معظم السائحين خلال أول شهرين من العام.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المجلس القول إن عدد السائحين بلغ 1ر19 مليون شخص عام 2019، قبل جائحة كورونا.

وبلغ إجمالي دخل قطاع السياحة من الزائرين، و معظمهم من الصين والهند وإندونيسيا، 9ر1 مليون دولار سنغافوري ( 4ر1 مليار دولار) العام الماضي، مقارنة بـ 8ر4 مليار دولار سنغافوري عام 2020 و 7ر27 مليار دولار سنغافوري عام .2019

ومع تدشين ممرات سفر خلال الأشهر القليلة الماضية للسماح للسائحين الملقحين من عدة دول دخول سنغافورة، قال المجلس إنه يقوم بتعزيز جهوده حول العالم لجذب السائحين.

وأظهرت بيانات المجلس أن نسبة إشغال الفنادق في سنغافورة بلغت 2ر56% عام 2021 و 3ر57% عام 2020 و 9ر86% عام .2019