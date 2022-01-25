حقق سهم شركة الكمبيوتر والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة آي.بي.إم مكاسب كبيرة تتجاوز 5 %في جلسة التعاملات بعد إعلانها تحقيق إيرادات وأرباح خلال الربع الأخير من العام الماضي تتجاوز التوقعات بفضل الأداء القوي لقطاع الحوسبة السحابية الهجين (هايبرد كلاود).

وأعلنت الشركة الأمريكية وصول أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 33ر2 مليار دولار بما يعادل 57ر2 دولار للسهم مقابل 36ر1 مليار دولار بما يعادل 51ر1 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت أرباح الشركة المعدلة بعد استبعاد البنود الخاصة خلال الربع الأخير من العام الماضي 35ر3 دولار مقابل 88ر1 دولار للسهم الواحد خلال الفترة نفسها من العام السابق. وكان المحللون يتوقعون وصول هذه الأرباح إلى 14ر3 دولار للسهم.

كما زادت إيرادات آي.بي.إم خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 5ر6% سنويا إلى 70ر16 مليار دولار مقابل 68ر15 مليار دولار خلال العام السابق. كان المحللون يتوقعون وصول إيرادات الربع الأخير من العام الماضي إلى 98ر15 مليار دولار فقط.

وقال أرفيند كريشنا رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي للشركة "زدنا إيراداتنا خلال الربع الرابع بفضل نمو أنشطة التطبيقات والاستشارات نتيجة تبني نظام الحوسبة السحابية الهجين... نتائجنا في الربع الأخير تمنحنا الثقة في قدرتنا على تحقيق أهدافنا بشأن نمو إيراداتنا بنحو 5% مع تدفقات نفدية حرة قوية خلال 2022".