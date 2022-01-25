تصاعدت المشكلات المحيطة برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشكل كبير، حيث قالت شرطة العاصمة لندن إنها سوف تحقق رسميا في اتهامات بانتهاك قيود مكافحة وباء كورونا، من خلال إقامة حفلات بمقر رئاسة الحكومة "10 داونينج ستريت".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مفوضة شرطة العاصمة، كريسيدا ديك، قولها اليوم الثلاثاء: "أؤكد أن شرطة العاصمة تحقق الآن بشأن عدد من الفعاليات التي أقيمت في داونينج ستريت ووايتهول في العامين الماضيين، وذلك فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لقيود مكافحة كورونا".

وأضافت المفوضة: "نؤدي الواجب الشُرطي دون خوف أو محاباة".

وأحاطت بحكومة جونسون اتهامات بإقامة فعاليات في مقر رئاسة الوزراء وسط حظر مثل هذه التجمعات الاجتماعية بموجب القيود التي فرضتها الحكومة لمكافحة تفشي فيروس كورونا. ويواجه رئيس الوزراء البريطاني معركة من أجل بقائه السياسي في ظل الفضيحة.

وجاء التطور الأحدث بعد ساعات من تأكيد مكتب جونسون أن موظفيه تجمعوا في داونينج ستريت للاحتفال بعيد ميلاد رئيس الحكومة خلال الإغلاق الأول في البلاد العام الماضي