أعلنت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية أنها حصلت على إذن للطعن في قرار القضاء منع وسائل الإعلام من المشاركة في حضور جلسات دعوى تتعلق بوصية الأمير فيليب الذي توفي في نيسان/أبريل 2021 عن 99 عاما.

وفي قرار صدر في 18 أيلول/سبتمبر 2021، أمر القاضي أندرو ماكفارلاين بأن تبقى وصيّة الأمير فيليب محفوظة بختم لمدّة 90 عاما حفاظا على "كرامة" الملكة. ولن يتسنّى سوى لأفراد العائلة الاطلاع عليها بعد انقضاء هذه المهلة.

وعقدت الجلسة خلف أبواب مغلقة ولم يسمح لوسائل الإعلام بحضورها.

وأشارت صحيفة "ذي غارديان" إلى أن قاضية في محكمة الاستئناف سمحت لها باتخاذ إجراءات قانونية ضد المدعي العام، وهو كبير القانونين في الحكومة، ومحامي الملكة الخاصين.

وقالت القاضية إليانور كينغ إن هناك "احتمالا فعليا" بأن تنجح الصحيفة في المجادلة بأن القاضي المكلف القضية "ارتكب خطأ قانونيا" بمنع وسائل الإعلام من الحضور، وفق الصحيفة.

وأوضحت "ذي غادريان" اليسارية الميول أن الاستئناف "سيركز الانتباه على السرية التي تحيط بإعفاء غامض منح للعائلة الملكية" بشأن الوصايا.

وعملا بتقليد يعود إلى أكثر من مئة عام، يُقدّم، بعد وفاة فرد بارز في العائلة الملكية البريطانية، التماس إلى رئيس قسم الشؤون العائلية في محكمة العدل العليا في لندن كي تبقى وصيّة الفقيد محفوظة بختم.

ولفتت الصحيفة إلى أن أكثر من 30 فردا من العائلة الملكية تقدموا بطلبات في جلسات محكمة خاصة للحفاظ على سرية وصاياهم منذ العام 1910.