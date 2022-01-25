ذكرت الهيئة العامة للجمارك في الصين، أن البلاد شهدت انخفاضا كبيرا في عمليات تهريب العاج، في ظل الجهود المكثفة المبذولة لمكافحة أعمال التهريب، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)

وقال رئيس الهيئة، ني يوه فنج، خلال مؤتمر عمل إن إجمالي حجم منتجات العاج التي تم ضبطها، انخفض إلى 68 كيلوجراما في العام الماضي، بالمقارنة مع 2ر9 طن في عام .2019

وأضاف أن سلطات الجمارك دائما ما كانت تعطي الأولوية لمكافحة تهريب النفايات الصلبة من خارج البلاد، والأنواع المهددة بالانقراض ومنتجاتها، والسلع المجمدة، ومنتجات النفط المكررة، والمخدرات.

وفي العام الماضي، ضبطت الجمارك الصينية 42 ألف طن من النفايات الخارجية المهربة، بانخفاض 4ر97% عن العام السابق، وفقا للهيئة.