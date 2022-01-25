أكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر، التزام البنك الكامل بإعادة بناء أنظمة تعليمية أفضل وأكثر مرونة في الدول الأعضاء.

وقال الجاسر - في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للتعليم حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ - إن البنك يركز على تنمية رأس المال البشري الشاملة كركيزة استراتيجية شاملة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي الشامل، ومعالجة الفقر المتزايد، وبناء قدرة أقوى على الصمود، مشيرا إلى أن التعليم يظل شرطاً أساسياً ومحدداً لبناء رأس المال البشري وحق أساسي لكل طفل وبالغ في القرن الحادي والعشرين.

وأضاف: "حان الوقت للتفكير في تأثير وباء كورونا على عرقلة مكاسب التنمية التي تحققت في العقود الماضية وفرص مواجهة التحديات التي يفرضها على التعليم"، مجددا التأكيد على التزام البنك بشدة بمساعدة الدول الأعضاء على تحويل أنظمتها التعليمية لتلبية مهارات وكفاءات القرن الحادي والعشرين المطلوبة للمشاركة المثمرة في المجتمع، ودفع النمو الاقتصادي الشامل والازدهار المشترك.

وأشار الجاسر إلى أنه لتحقيق هذه الغاية يجب نشر منتجات وآليات مبتكرة لتزويد البلدان الأعضاء بتمويل تعليمي ميسور التكلفة، وتعزيز التعاون مع الشركاء في مجتمع التعليم وتعزيز التحول الرقمي في أنظمة التعليم، والتأكيد على التفكير النقدي وإدخال التربية الحوارية في الفصل الدراسي بدلاً من طريقة التدريس الأحادية غير الموثوق بها.