عرقل وباء كوفيد-19 سير الدراسة في الجامعات حول العالم على مدى عامين، فأجبرها على زيادة اعتمادها على التكنولوجيا الرقمية، فبدا الوضع متباينا بين منطقة وأخرى فيما تعمّق غياب المساواة بين الطلبة.

وأوضح ماتياس بوكارت المحلل في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المتخصص في الشؤون الجامعية لوكالة فرانس برس أن "التغيير الكبير الذي لوحظ خلال الجائحة هو الإغلاق المعمم للحرم الجامعي على المستوى الدولي والانتقال إلى التعليم عن بعد مع عدم تجانس كبير في الاستجابة ومستويات الإعداد".

وأضاف "في بعض البلدان كان التعليم عبر الإنترنت يُطبق كما هو الحال في كندا حيث يجعل الشتاء القاسي التنقل مستحيلًا في بعض الأحيان. وفي بلدان أخرى مثل تركيا حيث فرضت القوانين مستوى عاليا من التعليم الحضوري كانت هذه الممارسات أقل شيوعًا".

وذكر تقرير لليونسكو نُشر مطلع عام 2021 كان كوفيد-19 الذي أدى إلى إغلاق الجامعات في آذار/مارس 2020 في معظم البلدان مع اللجوء إلى التعليم عن بعد - ثم في كثير من الأحيان إلى التناوب عن بعد وحضوريا - كان "تأثيره متفاوتا بحسب المناطق ومستوى الدخل" حيث أن دولًا في أوروبا وأميركا الشمالية كانت "قادرة على التعامل بشكل أفضل مع الاضطرابات".

هذا هو الحال في الولايات المتحدة حيث سجّلت زيادة نسبتها 29 بالمئة في عدد الطلاب المسجّلين في برامج التعليم عن بعد بين عامي 2012 و2018. وفقًا للإحصاءات الوطنية تعلم 16% من الطلاب حصريًا عبر الإنترنت نهاية عام 2018.

في هذا البلد حيث أغلقت معظم الجامعات من آذار/مارس 2020 إلى آب/أغسطس 2021، أثرت الجائحة على عدد الطلاب - 17 مليون طالب مسجل هذا العام، أقل بمليون من عام 2019 - وخاصة الطلاب الأجانب الذين انخفض عددهم ب17% بين عامي 2019 و2021، وفقًا لمركز أبحاث National Student Clearinghouse.