أعلن سويتشيرو تاكاشيما عمدة مدينة فوكوكا اليابانية اليوم الثلاثاء تأجيل بطولة العالم للألعاب المائية مجددا بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان من المفترض أن تقام البطولة في العام الماضي، لكن تقرر في وقت سابق تأجيلها كي لا تتداخل مع دورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها العاصمة اليابانية طوكيو.

وتقرر الآن تأجيل البطولة مجددا حيث يبدو أنها ستقام في عام 2023، بعد أن استبعد تاكاشيما إقامتها بين 13 و29 أيار/مايو 2022، بسبب استمرار تداعيات جائحة كورونا، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وقال تاكاشيما في مؤتمر صحفي :"نشعر بخيبة أمل حقا عند التفكير بشأن السباحين والمشجعين الذين كانوا يتطلعون إلى البطولة... سنغير خططنا ونستعد لإقامة البطولة في عام آخر."