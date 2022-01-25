أعلن الاتحاد المجري للجمباز أن البطل الأولمبي المجري سيلفستر تشولاني فارق الحياة عن عمر 51 عاما، متأثرا بعدوى فيروس كورونا.

وكان تشولاني قد توج بميدالية ذهبية أولمبية في 2000 بعد أن أحرز فضية في عام 1996 في منافسات الحلق.

وتوج تشولاني بطلا لأوروبا عام 1998 وبطلا للعالم في عام 2002 ، في منافسات الحلق أيضا.

وأصيب تشولاني بعدوى فيروس كورونا في الخريف ودخل المستشفى في كانون الأول/ديسمبر الماضي، حيث جرى إدخاله العناية المركزة ووضعه على جهاز تنفس صناعي.

وتردد أنه كان يعارض في البداية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لكنه تراجع بعدها وتناول اللقاح.

ومع ذلك، أصيب بالعدوى بعدها بوقت قصير لم يكن كافيا للسماح للقاح بتطوير أجسام مضادة كافية.