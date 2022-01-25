رغم ارتفاع سعر الفرنك السويسري أمام اليورو إلى أعلى مستوياته منذ ست سنوات، لا ترى أغلب الشركات السويسرية أن هذا الارتفاع السريع سيكون له تأثير سلبي فوري على الاقتصاد.

يذكر أن ارتفاع سعر العملة المحلية بشكل عام يقلص القدرة التنافسية لمنتجات الدولة في الأسواق الدولية ويقلص قيمة أرباح استثمارات الشركات المحلية في الخارج.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رودولف مينش كبير المحللين الاقتصاديين في اتحاد "إيكونومي سويس" الذي يمثل مصالح الشركات السويسرية قوله إن ارتفاع سعر العملة مؤشر على نجاح الاقتصاد "هذا هو الثمن الذي علينا دفعه".

كان الفرنك قد وصل في بعض لحظات تداول اليوم إلى 03ر1 فرنك لكل يورو وهو أعلى مستوى له منذ .2015 جاء هذا الارتفاع على خلفية التوترات الجيوسياسية للأزمة في أوكرانيا مما أدى إلى زيادة جاذبية الأصول الاستثمارية الآمنة مثل العملة السويسرية.

يذكر أن الفرنك يرتفع باطراد أمام اليورو منذ أيلول/سبتمبر الماضي بفضل انخفاض معدل التضخم في سويسرا مقارنة بالدول المجاورة في منطقة اليورو.

وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلك في سويسرا خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي 3ر1% مقابل 5% في منطقة اليورو.