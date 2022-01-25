بعد توقف اضطراري استمر 4 أيام بسبب الحريق الذي تعرض له الخط الناقل

أحمد مغربي



علمت «الأنباء» أن شركة البترول الوطنية الكويتية استأنفت عمليات تصدير مادة الفحم البترولي من ميناء الشعيبة بدءاً من اليوم الثلاثاء، وذلك بعد توقف اضطراري استمر 4 أيام، بسبب الحريق الذي تعرض له الخط الناقل لهذه المادة يوم الجمعة الماضي الموافق 21 الجاري.



وذكرت أن الشركة نجحت بالتعاون مع شركائها في إجراء التجهيزات والتحضيرات اللازمة للتصدير، فيما يجري حاليا إصلاح وتأهيل الخط الناقل للفحم البترولي، تمهيدا لإعادة تشغيله مجددا.