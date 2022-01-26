في إطار سعيها المستمر لاحتضان المشهد الثقافي في الكويت ودعمها لكل ما يهم المجتمع، قدمت شركة صناعات الغانم، من خلال شركتها «فورد الغانم» رعاية ماسية لبطولة الكويت لجمال الخيل العربية ذات السلالة المصرية «THE KEE» التي انعقدت من 20 إلى 22 يناير في موقع مركز الجواد العربي «بيت العرب»، والتي تخللتها العديد من الفعاليات لعشاق الخيول العربية.



وأشادت مديرة التسويق في فورد الغانم حوراء اليعقوب بتنظيم البطولة الممتاز، والتي أقيمت بأجواء مميزة وممتعة.



وأضافت اليعقوب: أسعدتنا المشاركة في البطولة التي حظيت باهتمام كبير من محبي الخيول العربية الأصيلة، وسعدنا بالتفاعل مع الجماهير عن قرب وأن نكون شريكا لهم في اهتماماتهم، ونتطلع حتما لتقديم المزيد من الدعم للمبادرات الشبابية المختلفة، لاسيما التي تساهم في الحفاظ على التراث العربي الأصيل.



وشاركت «الغانم» تحديدا برعاية جوائز المراكز الأولى لمسابقتي أجمل فرس وأجمل جواد، حيث قدمت سيارتين موستانج طراز 2021 للفائزين الأوائل في هذه الفئة، اقتنص الجوائز في المراكز الأولى كل من الفرسة «أ.ب مهرة» للمربي أحمد البابطين في فئة الأفراس - 4 سنوات فأكثر، بينما فاز الجواد «إس إتش سراب» لمربط المربي راشد الشايع بالمرتبة الأولى لمسابقة أجمل جواد - 4 سنوات فأكثر.



وتم على هامش هذه البطولة، استعراض نماذج لسيارات فورد بفئاتها المختلفة عبر مقاطع فيديو تعريفية من خلال الشاشات الموجودة في مقر البطولة كفعالية إضافية بجوار المتسابقين وخيولهم، إضافة إلى وجود مجموعة من سيارات فورد التي تم عرضها فعليا ليتمكن رواد المسابقة من التعرف عليها عن قرب، من أبرزها سيارة فورد من طراز برونكو المميزة والتي تمت إعادة إنتاجها بعد انقطاع دام 25 عاما.



وتعتبر بطولة الكويت للخيل العربية المصرية الأولى من نوعها والتي تساهم في الحفاظ على سلالات الخيول العربية وتطوير تربيتها، وركزت على مرابط الخيل للمربيين الكويتيين.



يذكر أن مركز الجواد العربي «بيت العرب»، منصة مستقلة تابعة للديوان الأميري، وواحد من أهم مراكز المنطقة التي تولي اهتماما وجهدا كبيرين لرعاية وتطوير المهتمين بتربية الخيول في الكويت، وذلك انطلاقا من ضرورة الحفاظ على تراث الكويت، واستلهاما من رؤية قيادتها الملتزمة بالحفاظ على كل ما يتعلق بثقافتها وتاريخها.



وساهم المركز بالتطوير من أداء الكويت في البطولات العالمية ضمن هذا المجال، حيث ازداد عدد الخيول المشاركة في البطولات العالمية نتيجة لجهوده، إضافة إلى تخريج محكمين كويتيين بتصنيف عالمي ليقوموا بتمثيل الكويت في بطولات جمال الخيل العربية المحلية والعالمية، جاعلا الكويت في مقدمة الدول التي تحافظ على هذا الموروث وترعاه، مما دفع بشركة فورد الغانم لتكريس هذا الاهتمام بالبطولة وتقديم الدعم، تماشيا مع رؤيتها لرفع مكانة الكويت محليا وعالميا في شتى المجالات.



وتساهم شركة صناعات الغانم والشركات التابعة لها، لاسيما فورد الغانم، في دعم الحركة الثقافية في الكويت بمختلف مظاهرها وفعالياتها، والتي تعبر عن تطلعات المجتمع ورغباته، وتعزز من ترابط النسيج المجتمعي.