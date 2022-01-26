الرشيد: نلتزم بتوعية المجتمع بكل القضايا التي تهم القطاع المصرفي



يكثف بنك الكويت الوطني من جهوده الداعمة لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي، وفي إطار حرص البنك على تعزيز توعية العملاء ونشر الثقافة المصرفية في المجتمع، قام البنك بنشر نسخة إلكترونية من الدليل الشامل لحملة «لنكن على دراية» الذي يمكن الوصول إليه والاحتفاظ به بسهولة.



يمكن الاطلاع على الدليل الذي تم نشره على جميع حسابات الوطني على وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للبنك وكذلك تم نشره عن طريق الواتساب وقريبا عن طريق الرسائل النصية القصيرة SMS.



ويبرز الدليل دور بنك الكويت الوطني في دعم وتعزيز جهود الحملة كما يتضمن ملخصا لكل الموضوعات التي تناولتها الحملة: البطاقات المصرفية، عملية الاقتراض والتمويل، خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، الاستثمار والادخار، التمويل الشخصي، نصائح أمنية، حماية العملاء، والعملات الافتراضية.



يتضمن كل موضوع داخل الدليل شرحا ملخصا بالإضافة إلى الروابط الخاصة بكافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع على الموقع الإلكتروني للبنك وصفحات الوطني على وسائل التواصل الاجتماعي بما يسمح للقارئ بالوصول لجميع المواد المرئية والمسموعة أيضا.



وبهذه المناسبة، قال مساعد مدير عام إدارة التواصل في بنك الكويت الوطني عبدالمحسن الرشيد: نحرص على دعم جميع مبادرات بنك الكويت المركزي ونكثف جهودنا لدعم حملة لنكن على دراية في إطار جهودنا لتعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع وزيادة الوعي بكيفية الاستفادة المثلى من الخدمات المتنوعة التي تقدمها البنوك.



وأشار إلى أن نشر النسخة الإلكترونية من الدليل الشامل لدور الوطني في تعزيز جهود حملة «لنكن على دراية» سوف يمثل مرجعا يسهل الوصول إليه والاحتفاظ به.



وأكد أهمية الأجندة التوعوية للحملة والتي تركز على تعريف العملاء بحقوقهم وكل الخدمات التي يمكنهم الحصول عليها وكذلك نشر الوعي بأهمية الادخار وتعريف العملاء بالقنوات الاستثمارية المناسبة.



وأضاف الرشيد: نلتزم في الوطني بالقيام بدورنا الرائد في توعية المجتمع بجميع القضايا التي تهم القطاع المصرفي وذلك عبر فروع البنك وكل قنواته الالكترونية التي تحظى بمتابعة هي الأكبر على مستوى البنوك الكويتية.



وأشار إلى أن بنك الكويت الوطني دائما داعم وشريك رئيسي لجميع حملات ومبادرات بنك الكويت المركزي التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي ونشر التوعية المصرفية بين شرائح المجتمع كافة.



وكان بنك الكويت المركزي قد بادر إلى إطلاق حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» بالتعاون مع البنوك الكويتية، لنشر الثقافة المالية وتعزيز الوعي لدى عملاء البنوك بحقوقهم وواجباتهم وأفضل السبل للاستفادة من الخدمات المصرفية وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار، وذلك عبر نشر مجموعة متنوعة من المواد التوعوية التي تقدمها الحملة والمعلومات ذات الصلة بالثقافة المالية.