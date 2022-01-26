ما معدل نبضات القلب الطبيعي لكل عمر؟

يمكن لمراقبة معدل ضربات القلب أن تكون مفيدة في إدارة عوامل الخطر لأمراض القلب والدورة الدموية، وهو ما يتطلب معرفة معدل ضربات القلب الصحي.



وقد لا يولي معظم الناس اهتماما بنبضهم إلا إذا كان سريعا للغاية أو بطيئا. ولكن من المهم فحص معدل النبض بشكل منتظم للتأكد من عدم وجود مشكلة بانتظام ضربات القلب. وهذا مهم بشكل خاص لدى أولئك الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما.



ويشار إلى أن معدل ضربات قلبك هو قياس عدد المرات التي ينقبض فيها القلب، بمعنى وتيرة دقات القلب في الدقيقة (نبضة/الدقيقة). كما يعد قياس معدل ضربات القلب أمرا بسيطا للغاية ويمكن للجميع القيام بذلك يدويا أو باستخدام جهاز مراقبة معدل ضربات القلب.



وللتحقق من النبض عند المعصم، المس بإصبعين المنطقة الواقعة بين العظم والأوتار على جانب الإبهام من المعصم.

ثم احسب عدد النبضات التي تشعر بها في 15 ثانية واضرب هذا الرقم في أربعة لتحصل على دقات قلب 60 في الدقيقة.

ويجب أن تفعل ذلك أثناء الجلوس والراحة للحصول على معدل ضربات القلب أثناء الراحة وبعد التمرين للحصول على مؤشر على مستوى اللياقة.



ولكن ما هو معدل النبض الطبيعي للقلب؟ سيختلف معدل ضربات القلب اعتمادا على وقت قياسه وما كنت تفعله قبل القراءة، ولكن بشكل عام، يتراوح معدل ضربات القلب الطبيعي بين 60 و100 نبضة في الدقيقة أثناء الراحة.



وكلما كنت أكثر لياقة، انخفض معدل ضربات القلب أثناء الراحة. ويوضح موقع هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS): «على سبيل المثال، قد يكون معدل ضربات قلب الرياضيين أثناء الراحة من 40 إلى 60 نبضة في الدقيقة، أو أقل».



وتابع الموقع: «راجع طبيبا عاما ليتم فحصك إذا كنت تعتقد أن معدل ضربات قلبك يزيد باستمرار عن 120 نبضة في الدقيقة أو أقل من 60 نبضة في الدقيقة، على الرغم من أنه قد يكون هذا أمرا طبيعيا بالنسبة لك».

ووفقا لمؤسسة الصحة البريطانية، بالنسبة لبعض الأشخاص مثل الرياضيين، لا يشكل بطء القلب خطرا على الصحة.

ومع ذلك، إذا كان معدل ضربات قلبك منخفضا وتعاني من أعراض مثل الإغماء والتعب والدوخة، فعليك تحديد موعد مع طبيبك العام.



ووفقا لجمعية القلب الأميركية، يجب أن ينبض قلبك بالمعدلات التالية لكل فئة عمرية:



- العشرينيات من العمر: ما بين 100 و170 نبضة في الدقيقة - عمر الثلاثينيات: ما بين 95 و162 نبضة في الدقيقة



- عمر الأربعينيات: ما بين 90 و153 نبضة في الدقيقة - عمر الخمسينيات: 85 و145 نبضة في الدقيقة - عمر الستينيات: 80 و136 نبضة في الدقيقة - عمر السبعينيات: 75 و128 نبضة في الدقيقة.

عن «إكسبريس» البريطانية