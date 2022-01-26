يعقوب العوضي



يخوض منتخبنا الوطني لكرة اليد مواجهة حاسمة ومصيرية أمام المنتخب العراقي في الثانية بعد ظهر اليوم ضمن منافسات المجموعة الثانية بالدور النهائي لبطولة كأس آسيا المقامة في الدمام بالسعودية «تصفيات كأس العالم پولندا ـ السويد 2023»، ويحتل العراق المركز الثالث بفارق الاهداف بينما يحتل الازرق المركز الرابع.



وتكمن أهمية المواجهة في تحديد المركز الثالث والذي سيلعب المباراة الفاصلة على البطاقة الخامسة والأخيرة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم مع المركز الثالث من المجموعة الاولى.



وفنيا، يعتمد الجهاز الفني بقيادة المدرب السلوفينـــي بوريـــس دينيتش على: محمد عامر، فواز مبارك، مشعل الحربي، عبدالرحمن البالول، يوسف العجمي، عبدالله الخميس، علي صفر، محمد بويابس، حسن صفر، سيف العدواني، مبارك الخالدي، عبدالعزيز الشمري ومشاري صيوان، ويغيب عن التشكيلة اللاعب عبدالله الغربللي بقرار فني.



ويحتاج الأزرق اليوم الى التركيز العالي وعدم اضاعة الفرص، وقد درس الجهاز الفني للأزرق مباراة ايران ووجه اللاعبين وأعطى تعليماته لتفادي الاخطاء، وخاصة في الجوانب الهجومية، وبلا شك لن تكون مواجهة اليوم سهلة، حيث ان المنتخب العراقي ظهر بصورة جيدة امام البحرين وخسر بصعوبة، ولكن الأزرق قادر على انهاء اللقاء لصالحه.