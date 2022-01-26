بعد غياب 14 عاما عن آخر مواجهة بينهما في بطولة كأس الأمم الأفريقية، يعود منتخب مصر للصدام مع منتخب ساحل العاج في قمة مباريات دور الـ16 بالبطولة اليوم، إذ يعد اللقاء بمنزلة نهائي مبكر للبطولة، لاسيما وهو يجمع بين منتخبين بلغ إجمالي عدد البطولات التي حصلا عليها في 9 ألقاب، منها 7 ألقاب لـ«الفراعنة» الذي يتصدر قائمة أكثر المنتخبات فوزا بالمسابقة.



وبشكل عام تدخل مصر المواجهة متسلحة بسجلها المميز أمام «الفيلة» في البطولة، إذ تدرك جيدا أن المهمة لن تكون سهلة أبدا أمام ساحل العاج وهجومها القوي، لاسيما أنهم لم يقدموا المستويات المرجوة رغم بلوغهم الأدوار الإقصائية.



وتعود المواجهة الأخيرة بين المنتخبين في البطولة إلى نصف نهائي 2008 الذي حسمته مصر لصالحها بنتيجة كبيرة (4-1) في طريقها إلى لقبها السادس على حساب الكاميرون في غانا.



وقد التقى المنتخبان 10 مرات في النهائيات القارية، كان الفوز من نصيب مصر في 7 مناسبات مقابل خسارة واحدة تعود لدور المجموعات في 1990، وتعادلين حسمتهما مصر لصالحها بركلات الترجيح، في دور الثمانية عام 1998 عندما حققت اللقب الرابع ونهائي 2006 عندما أحرزت اللقب الخامس.



ويبدو أن التفوق على ساحل العاج يجلب الحظ دائما لمنتخب مصر، فمن أصل ألقابها السبع القياسية في البطولة، آخرها في 2010، حققت مصر 4 منها (1986، 1998، 2006 و2008) بعدما تفوقت على ساحل العاج في إحدى المراحل.



إلا أن سيباستيان هالر، متصدر ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ونيكولا بيبيه وفرانك كيسييه ورجال الفرنسي باتريس بوميل، سيحرصون على وضع حد لتلك الهيمنة المصرية والخروج بفوز أول منذ 32 عاما في البطولة القارية.



وكان المنتخب الواقع في غرب القارة تصدر مجموعته الخامسة بعد فوز افتتاحي على غينيا الاستوائية بهدف رائع من ماكس-ألان غراديل وتعادل مفاجئ مع سيراليون 2-2، قبل أن يقصي الجزائر حاملة اللقب التي كانت بحاجة إلى النقاط الثلاث في الجولة الأخيرة بفوزه عليها 3-1.



أما مصر، فبلغت الأدوار الإقصائية بعد حلولها وصيفة في المجموعة الرابعة خلف نيجيريا التي خرجت من ثمن النهائي على يد تونس، بانتصارين صعبين 1-0 على غينيا بيساو بهدف نجم ليفربول محمد صلاح والسودان بهدف المدافع محمد عبدالمنعم، بعد سقوطها افتتاحيا بالنتيجة ذاتها أمام منتخب «النسور».



ولم تظهر مصر قوتها الهجومية بقيادة صلاح مكتفية بهدفين في دور المجموعات، فيما اهتزت شباكها مرة.



ويلتقي الفائز من مواجهة اليوم في ربع النهائي الأحد ضد الفائز من مباراة المغرب وملاوي.



إلى ذلك، يخوض منتخبا مالي وغينيا الاستوائية لقائهما في ختام مباريات دور الـ16 اليوم، والأمل يداعبهما في مواصلة مشوارهما بالمسابقة القارية.



فمنتخب مالي، الذي ما زال يبحث عن لقبه الأول في البطولة، تأهل لدور الثمانية للمرة الأولى منذ نسخة المسابقة عام 2013 بجنوب أفريقيا التي شهدت حصوله على المركز الثالث، فيما تظهر غينيا الاستوائية في هذا الدور للمرة الثالثة في تاريخها، بعد مشاركتيه السابقتين عامي 2012 و2015.



ويأمل منتخب مالي في مواصلة التقدم بالبطولة، وتحقيق إنجاز يضاهي مشاركته الأبرز في أمم أفريقيا، حينما حصل على المركز الثاني في نسخة المسابقة التي جرت بالكاميرون أيضا قبل 50 عاما، وهو يدرك أن الطريق لن يكون الطريق مفروشا بالورود لاجتياز عقبة غينيا الاستوائية، الذي برهن خلال مشاركته في الدور الأول للبطولة عن تواجده كأحد المنتخبات الواعدة في القارة السمراء حاليا بعد أن ظفر بالمركز الثاني في مجموعة قوية وساهم في خروج الجزائر حامل اللقب من الدور الأول بالفوز عليه لهدف نظيف في الجولة الثانية.



ويلتقي الفائز من المباراة في دور الثمانية الأحد المقبل مع الفائز من السنغال والرأس الأخضر.