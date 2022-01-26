بشجاعة نادرة.. نجح منتخب جزر القمر في أن يقارع منتخب الكاميرون مستضيف أمم أفريقيا الـ 33، وأن يؤكد للجميع أن صعوده لدور الـ 16 وتحديدا عقب الفوز التاريخي على غانا أحد عظماء القارة السمراء 3-2 بدور المجموعات لم يكن وليد الصدفة، لاسيما أنها المشاركة الأولى لهذا المنتخب الوليد.



جزر القمر التي لعبت مباراة العمر أمام منتخب ينافس على اللقب، لم تكن «لقمة سائغة» في فم «أسود الكاميرون» كما تصور الكثيرون قبل اللقاء استنادا إلى الظروف القهرية التي مر بها هذا المنتخب وتحديدا بسبب فيروس كورونا الذي ضرب صفوفه كان سببا مباشرة في غياب اثنين من حراس المرمى وفي ظل إصابة الحارس الثالث، كان لازما عليه الدفع بأحد اللاعبين في هذا المركز الحساس والذي يمثل «نصف الفريق» فيما غاب مدربه عن قيادة الفريق للسبب نفسه.



لكن هذا المنتخب الشجاع الذي قاتل على أرض الملعب طوال ٨٥ دقيقة تقريبا بعد طرد مبكر لقائده بسبب التدخل الخشن، لم يستسلم أو يرفع الراية أمام منتخب يلعب أمام أكثر من 50 ألف متفرج، بل كان نديا ومبادرا للهجوم على مدار شوطي اللقاء، فلم يركن إلى الدفاع حتى بعد استقبال الهدف الأول أو الثاني، فكان هو المبادر للهجوم أغلب فترات اللقاء وقطع «الماء والنور» على لاعبي الكاميرون الذين وقفوا مكتوفي الأيدي أمام «أسود جزر القمر» الذين استحقوا هذا اللقب ولو مؤقتا في هذا اللقاء التاريخي.



وعودة إلى تفاصيل اللقاء، فعلى ملعب «أوليمبي» في العاصمة ياوندي، استفادت الكاميرون على أكمل وجه من محن جزر القمر الذي وصل إلى ثمن النهائي في مشاركته الأولى على الإطلاق في البطولة القارية، لتبلغ «الأسود غير المروضة» الدور ربع النهائي للمرة التاسعة في آخر 11 نسخة، ضاربة موعدا مع غامبيا بربع النهائي السبت المقبل.



يذكر أن المدافع شاكر الهادور لعب في حراسة مرمى جزر القمر لتعذر مشاركة حراسه الثلاثة إما بسبب بروتوكولات فيروس كورونا أو الإصابة البدنية، بالإضافة إلى غياب العديد من لاعبيه بسبب كورونا، كما منيت جزر القمر بانتكاسة أخرى مبكرا بعد طرد قائدها المدافع ندجيم عبدو في الدقيقة الخامسة بسبب تدخل من الخلف على نيكولا موميي نغامالو.



وأحرز كارل توكو إيكامبي مهاجم ليون الفرنسي (29) وهداف البطولة مهاجم النصر السعودي فانسان أبوبكر (70) هدفي الكاميرون ليرفع الأخير رصيده إلى 6 أهداف، فيما سجل يوسف مشانغاما لجزر القمر أحد أجمل أهداف البطولة من مسافة 33 مترا تقريبا (81).



وحاول منتخب جزر القمر الحصول على إعفاء لمشاركة الحارس علي أحمدا بعد أن جاءت نتيجته سلبية الاثنين، إلا أن (الكاف) لم يسمح له بذلك على اعتبار أن نتيجته كانت إيجابية قبل يومين فقط من المباراة، فيما ينص البروتوكول الجديد للاتحاد بخصوص فيروس «كوفيد-19» والذي تم تعديله خلال النهائيات «على فترة 5 أيام من الحجر الصحي قبل السماح للاعب أصيب بالفيروس بإجراء اختبار قبل 48 ساعة من موعد المباراة».



وعقب اللقاء، قال القائد والهداف الأول للبطولة أبوبكر: «المباراة لم تكن سهلة أبدا، لم نقدم الأداء المطلوب، وحتى رغم حصولهم على الطرد أخذنا المباراة بأريحية بعض الشيء. جزر القمر قدموا ما لديهم وحصلنا على مبتغانا ولكن في بعض الأحيان لم نترجم الفرص إلى أهداف». وتابع: «المهم أننا تأهلنا لربع النهائي وحلم التتويج لابد أن يتحقق للكاميرون ولابد أن نحسن الأداء».



أمام الحارس «المدافع» الهادور، فقال: «نعم إنها لحظة تاريخية بالنسبة لي، ربما يحصل هذا للمرة الأولي في عالم كرة القدم ولكن الدروس إيجابيه. كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة من دون حارس مرمى، نستحق الثناء، لم نبخل بأي نقطة عرق على منتخبنا، نحن فخورون بأنفسنا»، ومضيفا: «قمت بما علي القيام به».



ولم تخرج جزر القمر مرفوعة الرأس فقط، بل ربما بأحد أجمل أهداف البطولة بعد أن نفذ مشانغاما ضربة حرة من بعد 33 مترا مسكنا الكرة في أعلى الزاوية اليمنى بعيدا عن متناول أونانا (81) الذي يعتبر من نجوم اللقاء بعد أن تصدى لأكثر من كرة خطيرة لنجوم جزر القمر.



وقال مشانغاما الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة: «حالفني الحظ في تسجيل هذا الهدف. لم نصل إلى نتيجة التعادل ولكن نحن سعداء بالوصول إلى هنا في هذه المشاركة وشرفنا جزر القمر».