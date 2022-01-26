لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم فيما جرح 50 آخرون في تدافع قبل انطلاق مباراة الكاميرون مع جزر القمر في الدور ثمن النهائي لبطول أمم أفريقيا. وحاول حشد من المشجعين دخول ملعب أولمبي في العاصمة ياوندي من بوابة جنوبية لمشاهدة المباراة التي انتهت بفوز الكاميرون وتأهلها لربع النهائي. ورغم خفض سعة الملعب الذي يتسع لـ 60 ألف مشاهد بسبب إجراءات كورونا، فإن الطاقة الاستيعابية ترفع من 60 الى 80% عندما يلعب أسود الكاميرون على أرضهم. وحدثت الواقعة قبل حوالي 45 دقيقة من بدء المباراة، عندما دفع المشجعون أحد حواجز الدخول إلى الملعب، وفقا لما ذكره الحاكم الإقليمي.



إلى ذلك، أعلن رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) باتريس موتسيبي استبعاد ستاد «أولمبي» من استضافة مباريات كأس الأمم الافريقية لحين انتهاء التحقيقات في وفاة وإصابة عدد من مشجعي الكاميرون.



وقال موتسيبي، في مؤتمر صحافي طارئ أمس: «طلبت من اللجنة المنظمة نقل مباراة الأحد المقبل إلى ملعب أحمدو في ياوندي».



وكان مقررا أن يستضيف الملعب مواجهة الفائز من مباراتي مصر وكوت ديفوار، والمغرب مع مالاوي في ربع النهائي، كما يستضيف مباراة بنصف النهائي وكذلك النهائي.



وأضاف: «سأجتمع من جديد اليوم مع اللجنة لمعرفة تفاصيل أكثر عما حدث، نريد الحصول على تقارير تفصيلية وضمانات تؤكد عدم تكرار الواقعة».



وتابع: «ذهبت لملعب أولمبي للتعرف على تفاصيل الواقعة، وهذا ليس وقت توجيه الاتهامات حول مسؤولية هذا أو ذاك».



وواصل: «لكن ما حدث أن احدى بوابات الملعب تم إغلاقها رغم أنه يفترض عدم حدوث ذلك، وأن تكون مفتوحة، من أغلق هذه البوابة؟ وما هي مهامه؟ علينا التعرف على ذلك».



وأردف: «الأمن مسؤولية اللجنة المنظمة وليس الكاف، لكن بشكل عام الكل مسؤول عن الواقعة، المجازفة الأساسية لنا هي فيروس كورونا ومتحور أوميكرون، لكن الأمن والسلامة من الأساسيات، أشعر بخيبة أمل على ما حدث».



وأعلن موتسيبي الوقوف دقيقة حداد في كل المباريات المقبلة على أرواح الضحايا، موضحا أنه حرص على زيارة المصابين في المستشفى، وسيكون هناك تواصل بين «الكاف» وأسر الضحايا.



هذا، ووجه الاتحاد الدولي رسالة إلى نظيريه الأفريقي والكاميروني، قال فيها: «يتقدم الفيفا بأحر تعازيه لأسر وأصدقاء الضحايا الذين فقدوا حياتهم في أعقاب الحادث المأساوي الذي وقع في ملعب أوليمبي».



من جانبه، كتب الاتحاد الأوروبي «يويفا»على حسابه بـ«تويتر»: «بالنيابة عن مجتمع كرة القدم الأوروبي، يوجه يويفا تعازيه الحارة لكل المتضررين من الأحداث المأساوية التي وقعت خارج ملعب بول بيا».